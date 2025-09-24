Your browser doesn’t support HTML5 audio

JUAN EVANGELISTA ALVARADO BUSTAMANTE

Q.E.P.D.

El 22 de septiembre ha dejado de existir en nuestra ciudad el señor Juan Evangelista Alvarado Bustamante, a la edad de 82 años. Sus restos fueron sepultados este martes a las 12 horas. Participan sus hijos, demás familiares y amigos. Domicilio de duelo: Provincias Unidas 465.

 

HÉCTOR RAÚL AGUILERA

Al cumplirse un año del fallecimiento de Héctor Raúl Aguilera, su familia lo recuerda con profundo amor, inmensa gratitud y una tristeza que no se disipa con el tiempo.

Tu ausencia duele cada día, pero tu recuerdo nos acompaña y nos sostiene.

Fuiste y seguís siendo una guía, un ejemplo de amor, generosidad y fortaleza.

Vivís en cada gesto, en cada recuerdo y en cada uno de nosotros.

Te amamos y te extrañamos con el alma.

Elevamos una oración por tu descanso eterno.

Río Gallegos, 24 de septiembre de 2025.

Tu esposa, hijos, nietos, bisnietos y yernos.

