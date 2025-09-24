Your browser doesn’t support HTML5 audio
JUAN EVANGELISTA ALVARADO BUSTAMANTE
Q.E.P.D.
El 22 de septiembre ha dejado de existir en nuestra ciudad el señor Juan Evangelista Alvarado Bustamante, a la edad de 82 años. Sus restos fueron sepultados este martes a las 12 horas. Participan sus hijos, demás familiares y amigos. Domicilio de duelo: Provincias Unidas 465.
HÉCTOR RAÚL AGUILERA
Al cumplirse un año del fallecimiento de Héctor Raúl Aguilera, su familia lo recuerda con profundo amor, inmensa gratitud y una tristeza que no se disipa con el tiempo.
Tu ausencia duele cada día, pero tu recuerdo nos acompaña y nos sostiene.
Fuiste y seguís siendo una guía, un ejemplo de amor, generosidad y fortaleza.
Vivís en cada gesto, en cada recuerdo y en cada uno de nosotros.
Te amamos y te extrañamos con el alma.
Elevamos una oración por tu descanso eterno.
Río Gallegos, 24 de septiembre de 2025.
Tu esposa, hijos, nietos, bisnietos y yernos.
Leé más notas de La Opinión Austral
Compartir esta noticia
Dejanos tu comentario