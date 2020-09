62 años junto a los barrios de la ciudad

El sueño de los fundadores de la Liga de Fútbol de los Barrios era crear una competencia amateur para los jugadores que no quisieran disputar la Liga Sur. El proyecto partió desde esa idea. La familia Rocha tuvo un papel incisivo en la creación y se desconoce al resto de los fundadores. Algunos dicen que Enrique Pino también fue uno de los impulsores.

"A mí primero me dijeron que era un árbitro. Después comentaban que fue un constructor. No está claro. Yo lo intenté averiguar para armar una galería con todos los presidentes", agregó Jorge Daher, fundador de El Cóndor y ex presidente de la Asociación Independiente de Fútbol de los Barrios entre 2016 y 2018, A LOA.

El 1 de septiembre de 1958 se fundó la Liga de los Barrios. Mataderos, El Puerto, Enosis y 18 de Septiembre (actual Centro Chileno) fueron algunos de los equipos que participaron de las primeras ediciones. Era amateur y la liga había puesto sus propias reglas.

Cancha 'El Cóndor', con lluvia. Si no se podía jugar, se metía. Foto: Fútbol de los Barrios.

"Los que andaban bien, pegaban el salto hacia el fútbol federado", dijo Adolfo Cader, presidente de la asociación por 10 años, a La Opinión Austral.

Uno de los principales problemas que tuvo la liga, a lo largo de varias décadas, fue la falta de lugar propio. Eran nómades: no tenían sede fija y tuvieron que alquilar distintos lugares durante muchísimo tiempo.

Se jugaba en la cancha de Sur Gas, que estaba ubicada entre las calles Néstor Kirchner y Zapiola, al fondo, atrás de los tanques de YPF. También se disputaban partidos en el potrero de la calle Chaco y en la cancha de "Puebla".

Comenzaron pocos equipos y sólo había una categoría. Con el correr de los años, se fundaron más clubes. "Cuando se creó el Club Belgrano, en 1977, había 12 equipos solamente. Defensores del Carmen, Argentina 78, Casa Méndez, Estrella del Sur, San Martín, Globito y River Plate", recordó José "Teto" Mansilla, uno de los fundadores de Belgrano, a LOA.

'Viva el fútbol barrial', se lee detrás del juego entre Los Halcones y Juventud Petrolera. Foto: Mirta Velásquez.

El amauterismo de la competencia evitaba, en gran parte, el crecimiento institucional. No estaba registrada en Personerías Jurídicas y seguía siendo totalmente informal. Las internas entre dirigentes no tardaron en aparecer. Las diferentes ideas sobre políticas deportivas fueron evidentes y el poder, para tomar decisiones, empezó a ser un punto de disputa.

El primer gran paso fue la cancha propia. En la década del 80, la liga consiguió el terreno donde actualmente está la Enrique Pino. Personalidades históricas que hablaron con La Opinión Austral destacan a Manuel Hacha, que fue presidente durante los 80', y a Mario Aguilar, quien continuó con el mandato.

Pero seguían careciendo de sede. En los 90' alquilaban un quincho que estaba en las calles Muratore y Roca -hoy Néstor Kirchner-. Cada vez se sumaban más equipos y la liga seguía en las mismas condiciones legales. "Eran épocas bravas. Hubo que luchar para que siguiera creciendo", remarcó un dirigente de influencia de los años 90'.

El conflicto se desató en el año 2000. "La gente pedía un cambio y decidimos intervenir. Había dos opciones: se formaba una liga federada (pero eso implicaba que todos los clubes tuvieran personería jurídica) o se hacía una asociación. Optamos por gestar una asociación para que todos tengan los mismos derechos. Nos pusimos los pantalones largos para tener algo", contó Cader.

Se aprobó el proyecto para la Asociación Independiente del Fútbol de los Barrios (AIFB) y esta se creó el 1 de septiembre de 2002. El primer presidente fue Julio Rocha y la vicepresidenta fue Nora Vera, histórica del fútbol de los barrios. Las tierras de la Enrique Pino pasaron a nombre de la AIFB y comenzó el sueño de tener la sede propia en ese terreno.

Crecimiento

En 2005 había 30 equipos en Primera. Quedaron 20 equipos en la Primera A y 10 equipos pasaron a la Primera B. "La gente necesitaba un espacio de contención. Hicimos un convenio con el Ministerio de Salud para que los chicos tuvieran controles médicos. Teníamos apoyo escolar y una copa de leche. El auge se dio entre 2005 y 2010. Se trabajó mucho. Julio Rocha fue mi maestro, él me impulsó para que yo esté al frente del proyecto", describió Cader.

El crecimiento fue vertiginoso. De 30 equipos pasaron a 80. Esto impulsó que se crearan más categorías. La asociación tuvo un gran respaldo económico del Gobierno Provincial. "Daniel Peralta (ex gobernador) nos dio una mano, a través de Pablo González (hoy diputado nacional del Frente de Todos)", dijo Daher.

Las inferiores se impulsaron en 2006. La sede se inauguró en 2008 y el césped sintético, junto al alambrado olímpico de la Enrique Pino, en 2010. Luego, en 2011, se anunció el césped para la Nora Vera. Pero el camino fue largo. "Yo asumí como presidente y gestioné que se concretara. También conseguí un subsidio. Yo sabía que lo iba a poder hacer", aseguró Daher.

Vista aérea de la Enrique Pino, donde se juegan los partidos más vistosos del Fútbol Barrial. Foto: Matías Gentile.

Finalmente, luego de tantos vaivenes, la cancha Nora Vera fue inaugurada en marzo de 2019 con la presencia de Pablo González, vicegobernador en ese momento; Roberto Giubetich, intendente hasta diciembre de 2019; Pablo Grasso, que estaba a cargo del IDUV y actual jefe comunal; la ex ministra de Desarrollo Social y hoy diputada, Paola Vessvessian; el ministro de Trabajo, Teodoro Camino; el presidente de la AIFB, Sergio Valdez, y José "Teto" Mansilla, que era el esposo de Nora Vera (fallecida en 2014).

"Nora le dedicaba todo su tiempo a la asociación. Era más importante que yo. Fue una pionera y luchó mucho por el fútbol de los barrios", dijo "Teto" Mansilla.

Hace dos meses, el actual presidente, Sergio Valdez, soñaba con poder estar en actividad en esta época y festejar el aniversario masivamente. Deberá ser virtual.

Desde marzo que el ruido de la pelota, los bocinazos, los gritos, el pitido del árbitro y el reflejo de los potentes reflectores que alumbran hasta la calle Gamboa son sólo una alucinación. Miles de hinchas y seguidores aguardan la vuelta para seguir escribiendo más capítulos de la historia del fútbol barrial.