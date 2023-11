La final de la Copa Libertadores 2023 entre Boca Juniors y Fluminense se vive con mucha tensión y violencia en las calles de Río de Janeiro. Este jueves, una familia mexicana que viajó para alentar al club argentino fue atacada por la barra brava del equipo brasileño en la playa de Copacabana, donde se encontraban disfrutando de la Fan Zone.

Según relataron a TNT Sports, los hinchas de Boca fueron sorprendidos por un grupo de fanáticos del Flu, que les quitaron con violencia sus pertenencias, entre ellas sus pasaportes, y les propinaron golpes, sillazos y palazos. Además, denunciaron que la policía también los reprimió y que no hubo ningún detenido por el hecho.

“Esto no es fútbol. Nosotros viajamos desde México. Casi ocho mil kilómetros para vivir esta final. No es posible que nos hagan esto. No puede ser posible que estando en el Fan Zone nos hagan esto”, expresó uno de los afectados, entre lágrimas.

El padre de familia pidió ayuda a las autoridades brasileñas para poder salir del país, ya que sin sus documentos no podrán regresar a México el domingo. “Necesito recuperar mis documentos porque tengo que regresar a México el domingo”, dijo.

La violencia entre las barras de Boca y Fluminense se ha intensificado en los últimos días, a pocas horas de que se defina al campeón de la Libertadores en el estadio Maracaná. El miércoles, se registraron incidentes en el aeropuerto de Río de Janeiro, cuando los hinchas xeneizes llegaron para apoyar a su equipo.

Boca Juniors buscará este sábado su séptima Copa Libertadores, mientras que Fluminense intentará conseguir su primera corona continental. El partido se jugará a las 17:00 horas (hora de Argentina) y será arbitrado por el colombiano Wilmar Roldán.