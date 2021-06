¿El fin de la cancha para el fútbol femenino?: “La actitud duele muchísimo”

Desde algunos años, el fútbol femenino comenzó a ser más visible lo que contribuyó a su difusión y desarrollo. En todo el país hay instituciones que desde hace décadas trabajan en el deporte y en la capital de Santa Cruz, es el Club Palma, con alrededor de 25 años, al que por estas horas se le comienza a desvanecer el sueño de la cancha propia.

Hace pocos días, Silvana Arce, entrenadora y presidenta de la institución conoció que el terreno que en 2011 le había sido adjudicado el Concejo Deliberante de Río Gallegos será desafectado.

En diálogo con La Opinión Austral, recordó cómo lograron acceder a la parcela: “Fue a través del concejal, en aquel momento, Mauricio Gómez Bull, él fue quien gestionó. Sabiendo todos los logros y el trabajo del club, me llamó y me dijo que iba a tratar de gestionar. Gracias a Dios y gracias a él en su gestión como concejal, hoy ese es el terreno del Club Palma femenino”.

FOTO: CONCEJO DELIBERANTE DE RÍO GALLEGOS

De acuerdo a la información a la que pudo acceder este medio, desde el Ejecutivo Municipal ingresó un proyecto de ordenanza para derogar la ordenanza 7457 promulgada el 31 de octubre de 2011.

Dicho proyecto fue tratado en la Comisión de Transporte y posteriormente, deberá pasar por las comisiones Presupuesto y Haciendo y Legislación General tras lo cual podría ser tratado en la sesión del 17 de junio. Luego de recibir un despacho por minoría del concejal Leonardo Roquel en el que fundamenta que la demora en la construcción se debe "a la difícil situación económica que atraviesa no sólo el club, sino también todos los argentinos", sumado también a estos meses de "pandemia" solicita se brinde un "plazo perentorio de inicio a la obra si la comisión directiva de la institución sigue interesada en avanzar en la misma".

El objetivo del proyecto del Ejecutivo Municipal es que la tierra retorne a posesión de la Municipalidad para ser destinada a vivienda unifamiliar. Vale señalar que en los fundamentos del proyecto se indica que no se cumplió con lo normado en la ordenanza 6477 en cuanto a las obligaciones a cumplir por parte de quienes acceden a tierras fiscales ya sea por venta o donación y menciona dos inspecciones, la primera realizada el 26 de septiembre de 2018 y la segunda, el 4 de febrero de 2021.

En enero de 2021, se inició el proyecto del cercado de la cancha del Club Palma. FOTO: CLUB PALMA

Desde la adjudicación del terreno de 15.944 metros cuadrados a la fecha pasaron casi 10 años durante los cuales sólo se realizó la mensura. “Con los padres y las jugadoras se trabajó para hacer la mensura que costó en ese momento mucho dinero, tuvimos que realizar ferias de empanadas, organizar actividades. Hoy está mensurado y tiene sus papeles como corresponde”, comentó Arce al tiempo que reconoció que “se hizo difícil poder construir o cercar el predio, sabemos que los costos son muy elevados. Donde está el terreno no había luz, gas, estaba muy poco poblado, inclusive alrededor hay otros clubes”.

Clubes en obra

El año pasado, Palma fue beneficiado por el Programa Clubes en Obras, destinado a la mejora de la infraestructura de los clubes de barrio y las instituciones deportivas.

Para poder acceder, la institución presentó la documentación correspondiente y una vez que la postulación fue aprobada recibió la Tarjeta Clubes en Obra, a través de la cual se realizó la compra de materiales por el valor de 500 mil pesos.

“Se compró el material para hacer el cercado perimetral. Por la pandemia no se ha podido hacer, vamos a tratar de cerrar ese predio”, afirmó Arce. Cabe señalar que el club reunió fondos y ya tiene abonada la mano de obra para avanzar con los trabajos.

A fines de 2020, el Club Palma recibió un aporte de $ 500.000 para poder cercar el predio del club. FOTO: CLUB PALMA

Destacó además el valor del programa nacional: “Es un aporte muy importante, por intermedio de Nación y la ayuda del director de Deportes, Martín López, y su cuerpo de trabajo se pudo lograr todo eso. Fue una gran ayuda, en todo el país se ayudó a las instituciones. Mi institución es femenina y hoy no tenemos una cancha exclusivamente femenina. Siempre lo dije, el objetivo es poder hacer esa cancha y más allá de que ese terreno es del club, que pueden utilizar la cancha todas las instituciones femeninas ya que en Río Gallegos carecemos de una infraestructura para poder organizar campeonatos”.

"Estoy muy agradecida del gobierno nacional y provincial, siempre me ayudó. Este fue un avance muy grande", aseguró.

¿Y ahora?

Arce supo de la intención de quitarle el terreno al club de manera extraoficial. “En ningún momento me notificaron o manifestaron que tenía que hacer algo en un determinado tiempo en ese terreno, no hubo notificación. Fue una noticia que me causó mucha pena en lo personal, tristeza porque he trabajado mucho en el fútbol femenino. Mucha gente ha trabajado, mi familia en especial, los papás, mis jugadoras, tantas chicas han pasado por el club”.

Por el fallecimiento de su padre, la presidenta de Palma viajó a la provincia de San Luis, de donde es oriunda, y recibió la noticia allí. “Escuchar que están por hacer esto me duele en el alma y más al tratarse de gente que he ayudado. Papás y jugadoras ya lo saben y están muy dolidos”, expresó.

Recordó que “son casi 30 años obteniendo logros, en lo personal cuando tuve que jugar y después como presidenta, el club ha logrado objetivos muy importantes para la provincia: en 2009 en Sub 14 hemos llegado a jugar una final, ha salido campeona nacional en 2013 en los Juegos Evita. Santa Cruz estuvo en el primer puesto y va a estar en la historia de los Juegos Evita Nacionales. Fue todo a pulmón y un sacrificio inmenso conjuntamente con mi familia y mis jugadoras”.

Santa Cruz fue campeón en Fútbol Femenino Sub 16 en los Juegos Evita 2013. FOTO: ARCHIVO LOA

“Hay ciertas actitudes que me duelen porque he dejado mucho en esto, en el deporte de Santa Cruz y políticamente para la gestión. Me duele muchísimo esa actitud, cuando me llegó esta noticia, la pasé muy mal. He representado durante casi 15 años en los Evita y siempre he dejado bien a la provincia. No soy santacruceña pero mis hijos son santacruceños y mi nieto también”, explicó.

“Cada vez que me puse la camiseta del club Palma y de Santa Cruz la defendí a muerte y siendo que no soy santacruceña pero sí aprendí a quererla y ser agradecida de la provincia. Las actitudes me duelen un montón. La gente sabe cuánto he trabajado, como jugadora, también he hecho mucha docencia y cuántas chicas rescaté, cuántas encaminé y que hoy tengan esa actitud de sacar un terreno, no sé...”, manifestó.

Cerrando, Arce subrayó que “una cancha de fútbol femenino es lo que todas necesitamos y necesita Río Gallegos. Palma es la única institución femenina y sería muy injusto (quitarle el terreno). Una cancha es lo que tanto necesitamos las mujeres. Tanto en lo personal y todos los que formamos parte del fútbol femenino nos merecemos un predio, una cancha, en este caso será del club Palma pero va a ser para todas aquellas mujeres y nenas que quieran jugar al fútbol. Hoy mi objetivo es luchar, voy a luchar por mi institución y por mis 'nenas'”