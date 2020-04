Marcelo "Bocha" Santana: "el entrenamiento desde casa vale oro"

Marcelo "Bocha" Santana hace tres temporadas que es entrenador del club Ragazzi Rg. En la actualidad, donde debemos permanecer aislados por la pandemia de coronavirus, el coach le contó a La Opinión Austral, su comunicación constante con sus jugadores, la rutina de ejercicios para realizar en casa y mucho más.

Ragazzi Rg en la tabla de posiciones, se encuentra como líder del certamen en soledad, con 43 puntos, pero le sigue Alianza Sur. Quien se coloca con 39 puntos, con dos partidos menos. Pero el puntero deberá ser comisario deportivo la próxima fecha, cuando el fútbol regrese.

SU LLEGADA AL CLUB

El "Bocha" llegó a Ragazzi hace tres temporadas, cuando un amigo que conoce hace años, llamado Miguel Gramajo, quien es el Presidente del club. Recuerda ese momento de esta manera: "No lo veía desde hace tiempo largo. Y el tuvo la predisposición de contactarse conmigo e invitarme a dirigir al equipo. Fue así que nos juntamos a conversar". La conversación que tuvieron ambos amigos, resultó ser exitosa, pero antes Marcelo, le comentó que sus tiempos eran cortos, "Pero si me necesita estaba dispuesto a darle una mano en lo que podía, el me dijo que tenía todo su apoyo, porque me conocía muy bien (risas)", recordó el entrenador.

De esa manera, "comencé a dirigir al club. Empezamos a hacernos un tiempo para trabajar la mayor cantidad de horas posible con los muchachos. A los cuales estoy muy agradecido por el respeto con el que me trataron y a los que no están. Y los que siguen haciendo su buena labor por el equipo", sostuvo el "Bocha".

COMUNICACIÓN VÍA WHATSAPP

Se comunican por el grupo de Whatsapp que tienen jugadores y cuerpo técnico. Los dichos de Santana hacia sus jugadores, no son sobre fútbol, son mensajes meramente de que se cuiden y que sean cautelosos por el presente que estamos viviendo como sociedad. En relación a la pandemia y reencuentro con sus jugadores, el entrenador se refirió: "ojala esto pase pronto para volver a juntarnos, compartir los momentos de siempre como grupo.

ENTRENAMIENTOS DESDE CASA

La continuidad del fútbol barrial es una incógnita, pero entrenadores y jugadores comienzan a utilizar modismos para no perder tiempo en sus hogares. De hecho Santana, afirmó que esta semana comenzará a enviar rutinas de ejercicios para sus jugadores, para que comiencen a ejecutarlos desde sus casas. En lo personal, el entrenador, piensa que la actividad física es sumamente importante, y con la pandemia de COVID.19, no es excusa para no realizarlos en la intimidad del hogar. "Es algo que muchos deberían hacerlo, pero como es en casa, no los realizan. Porque a veces los tiempos en días normales son otros, hoy muchos lo hacen porque hay tiempo. Esta situación nos debería hacernos reflexionar que media hora para nuestro cuerpo vale oro" dijo Santana.

LA VUELTA DEL FÚTBOL

"El regreso se espera con mucha ansiedad, para todos aquellos fanáticos de hacer rodar la redonda, pero sabemos que esto va para largo. Esperamos que desde la liga nos den unas 2 semanitas para poder trabajar en lo físico, así evitamos lesiones", enfatizó el entrenador de Ragazzi Rg, quien sabe que el regreso se deberá aplazar un tiempo más, debido a que el club le toca ser comisario deportivo.

"Después en la parte mental como equipo estamos tranquilos, porque sabemos que esto se va a definir en última fecha", dijo el coach, que también sabe que el torneo se va a definir la última fecha, mientras se observa detenidamente lo que haga Alianza Sur en el sprint final. "Daremos lo máximo para tratar de lograr el ascenso, como lo venimos haciendo de esta manera, porque es evidente que nada es fácil y quedó demostrado que la suerte no está de nuestro lado. Sólo queda remarla con mucho trabajo y sacrificio", concluyó el entrenador.