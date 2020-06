Polémica por menores de 14 años entrenando en una cancha de fútbol

Según el protocolo que había habilitado la Municipalidad de Río Gallegos para la vuelta de los entrenamientos, la edad de las personas habilitadas para realizar actividades deportivas es de 14 a 59 años.

La Escuela de Fútbol de Talleres "Niños del Sur", que cuenta con las categorías 2007, 2008, 2009, 2010,2011 y 2012, comenzó a entrenar el lunes pasado con chicos menores de 14 años, según pudo confirmar La Opinión Austral.

La polémica por la apertura de las actividades de la escuelita, al aire libre y con menores de 14, generó que varios directivos de otros clubes de la ciudad denuncien que la escuelita había violado el protocolo.

Protocolos de Actividades Deportivas en Clubes/Gimnasios

Sin embargo, el presidente de Talleres de Río Gallegos, Iván Alberoni, dijo a La Opinión Austral que había presentado formalmente el pedido ante el Ministerio de Salud y Ambiente de la provincia, solicitando la habilitación para que los niños volvieran a entrenar.

En su defensa, Alberoni sostuvo: “Yo estoy habilitado. Por eso la escuela está abierta, sino estaría cerrada. Yo tengo una habilitación del Ministerio de Salud de la Provincia de Santa Cruz. Hace rato me vengo moviendo, presenté el protocolo y me lo habilitaron. Yo fui a Salud, me senté a hablar, me escucharon y me habilitaron”.

La nota que había sido elevada por Talleres al Ministerio de Salud.

Según confirmaron fuentes oficiales a La Opinión Austral, la cartera sanitaria provincial habilitó al club Talleres a retomar sus actividades, por lo cual la medida municipal quedaría sin vigencia.

“Desde la Dirección de Deporte de la Municipalidad me dijeron que tengo que cerrar. Pero el área de deporte no me puede cerrar. A mí me tiene que cerrar la provincia: ellos me habilitaron. El área de comercio, de Río Gallegos, me controló y nunca me dijeron nada”, remarcó Alberoni.

Tal fue el caso del Club San Miguel de Río Gallegos, que según manifestó su presidente, también pudo comenzar los entrenamientos con los más “peques”, al obtener el permiso.

La molestia en el resto de clubes de la capital santacruceña recayó en la confusión que se generó entre las habilitaciones provinciales y municipales, luego de que la Dirección de Deportes riogalleguense diera a conocer el protocolo a llevar adelante cuando se autorizaron los entrenamientos de fútbol, hockey y básquet en la ciudad.

El protocolo de Talleres

Al llegar a la sede, ubicada en Mariano Moreno, los niños deben bajarse sin nada (teléfonos, lentes, etc.). Previo el ingreso, se les toma la temperatura con un termómetro infrarrojo. Luego, deberán colocarse guantes de látex, antes de iniciar con el entrenamiento.

El protocolo prevé un seguimiento estricto de salud a todos (jugadores, técnicos y personal), así como también una desinfección de las instalaciones previa y posterior a los entrenamientos. Está prohibido que los padres presencien las clases.

Finalizado el entrenamiento, cada niño y adolescente deberá retirarse los guantes “correctamente, desde la muñeca hacia afuera, y sin tocar la parte exterior”, para luego desecharlos. Luego, llevarse sus objetos personales (agua, alcohol en gel, toalla). Una vez en casa, deben lavarse las manos por un minuto y colocar alcohol en gel en sus manos