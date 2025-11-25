Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Unión Petroleros Privados concluyó su primera participación en el Torneo Regional Amateur con una derrota por 3 a 1 en su visita a Puerto San Julián. El “Lobo petrolero” cayó ante Atlético San Julián, que finalizó como líder de la Zona 4 de la Región Patagonia con 13 puntos y una amplia diferencia de gol sobre Independiente.

UPP fue el único equipo de Río Gallegos que integró la Zona 4, compartida con Atlético, Independiente de San Julián y Nocheros de Las Heras. El conjunto capitalino terminó la competencia con 7 unidades, en una campaña que combinó buenos rendimientos iniciales con un cierre irregular.

Pese al resultado, la participación marcó un hito para el club, que por primera vez compitió en un certamen nacional desde su incorporación al fútbol federado de Río Gallegos.

Por su parte, Independiente de San Julián avanzó a la próxima instancia como el mejor segundo y disputará los playoffs que definirán los ascensos al Torneo Federal A.