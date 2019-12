Gabinete de Pablo Grasso: Obras Públicas y Niñez ya tienen nombre puesto

La abogada y licenciada en Psicopedagogia #JuliaChalub asumirá en la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia.TÍTULOS DE GRADO• ABOGADA• LICENCIADA EN PSICOPEDAGOGÍA#EXPERIENCIA Año 2004-2006Participante del Programa de Supervisión de los Centros de Atención a la Niñez en la Municipalidad de Río Gallegos.* Colaboración en la elaboración del Proyecto de Ordenanza municipal vigente sobre la regulación de los Jardines Maternales de la ciudad de Río Gallegos.* Supervisión y acompañamiento a las instituciones Jardines Maternales de la ciudad.* Coordinación de instancias de capacitación al personal de los Jardines Maternales sobre la Elaboración del Proyecto Educativo Institucional.* Dictado del “Taller Jugando aprendemos”, destinado a Jardines Maternales que no cuentan con personal profesional.* Dictado de Taller de juego a personal municipal que se desempeña en grupos de niños, adolescentes y adultos mayores.* Monitora del Programa “Centros Comunitarios de Promoción y Protección de los Derechos de la Niñez, Adolescencia y Familia” (M.A.S.)* Talleres con niños y adolescentes en riesgo social, pertenecientes a los sistemas alternativos del Ministerio de Asuntos Sociales.* Diagnóstico y Tratamiento de Problemas de aprendizaje con niños y adolescentes. * Integrante Equipo técnico Dirección de Desarrollo Productivo Local, Municipalidad de Río Gallegos, con la responsabilidad de coordinar proyecto conjunto con el Instituto Provincial de Enseñanza Superior de Río Gallegos.* Supervisión y coordinación, práctica profesionalizante de alumnos de la Carrera Desarrollo Local y Economía Social del IPES, en la municipalidad de Río Gallegos.* Año 2011-2015: Directora de Desarrollo Productivo- Municipalidad de Río Gallegos.* Año 2008-2018: Consultorio Particular “Diagnóstico y Tratamiento de dificultades de aprendizaje en niños, adolescentes y adultos”* Año 2016-2017: Coordinadora de la Oficina Municipal de empleo, Municipalidad de Río Gallegos.* Año 2016: Práctica Profesional de abogacía en la Dirección General de Asesoría Letrada de la Municipalidad de Río Gallegos (250 hs. reloj)*Año 2017 a la fecha: Psicopedagoga en Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia, Municipalidad de Río Gallegos:-Diagnóstico y Tratamiento psicopedagógico a niños en situación de intervención.-Dictado de talleres de fortalecimiento familiar a personas en situación de intervención y vulnerabilidad social.CAPACITACIÓN*Curso de capacitación laboral en Auxiliar Administrativo y computación avalado por el Consejo Provincial de Educación.*Participación en el Tercer y cuarto módulo del Programa Nacional “Creciendo en Familia”, en las temáticas de Nutrición y Adolescencia.*Seminario “La Psicopedagogía cuestionando la rotulación y medicalización de la infancia y la adolescencia”* Psicopedagogía laboral. “El aprendizaje en contextos de trabajo”*Jornada de capacitación “Consumos problemáticos y violencia en niños, niñas y adolescentes”, “Línea de promoción de salud en consumos problemáticos.* Plan de promoción de Incentivos para el empleo.* Seminario “La psicopedagogía, cuestionando la rotulación y medicalización de la Infancia y la Adolescencia”.* Jornadas informativas sobre el Código Civil y Comercial de la Nación.OBSERVACIONES: Empleada municipal desde el 1 de octubre de 2002 (17 años ininterrumpidos) Estudié dos carreras de grado universitarias siendo empleada. Me desempeñé en las siguientes áreas: Dirección de tesorería, Departamento de Coordinación de Políticas Públicas, Dirección de desarrollo Productivo local, Secretaría de Niñez, Adolescencia y familia. Durante mi desempeño como Directora de Desarrollo Productivo, se sostuvieron espacios de comercialización de emprendedores locales, se articularon acciones conjuntas con el INTA, Ministerio de Agricultura de la Nación y Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación, logrando la obtención de fondos para la construcción del predio de la Asoc. Frutihortícola de Río Gallegos donde actualmente los productores comercializan sus productos. Se compró la sala de faena móvil, se constituyó la oficina de empleo municipal, entre otros. Concretamente en el área de niñez, trabajé en diferentes propuestas orientadas a los niños y adolescentes, y además formé parte del equipo de fortalecimiento familiar.