Giubetich dijo :»Si la justicia me convoca, estaré ahí»

El intendente precisó que se encuentra enfocado en la entrega del municipio. Hizo hincapié en el estado de obras como el NIDO, el pluvial y el teatro, el estado económico y las deudas con la Caja de Previsión Social y la Caja de Servicios Sociales.

Además, adelantó que pedirá al Tribunal de Cuentas un control de las finanzas. Señaló que si Grasso tiene “algo” para denunciarlo, que lo haga y si la justicia lo cita, se presentará.

En el tramo final de su estadía al frente de la Municipalidad de Río Gallegos, Roberto Giubetich reapareció en el izamiento municipal, después de una larga ausencia. Entre sus declaraciones, señaló que podría adelantar el pago de haberes, ya que solicitará al Tribunal de Cuentas que realice un arqueo de caja con la idea de despejar las irregularidades en el aspecto financiero.

En cuanto a lo señalado por el intendente electo, Pablo Grasso, que acudirá a la Justicia a denunciar anomalías de la gestión actual, respondió que estará a derecho en caso que “encuentren irregularidades” y la Justicia lo cite para hacer sus descargos.

Cierre

En primer lugar, precisó a La Opinión Austral que por estas horas, junto a su equipo, definen cómo será la entrega del municipio: Estado de las obras, estado económico, deuda flotante, deuda con la Caja de Previsión Social y Caja de Servicios Sociales, entre otros temas. Asimismo, repitió que brindará una conferencia de prensa para contar “a la sociedad en qué situación queda el municipio”.

Obra Pública

Sobre la obra pública, tras recibir duras críticas, repitió que avanzará en una presentación del pluvial, el NIDO y posiblemente la refacción del Teatro Municipal. “Al quedar poco tiempo, se definirá día a día, la idea es informar cómo queda el municipio”, repitió este domingo el actual intendente de Río Gallegos.

Pluviales

Sobre el pluvial, sostuvo que la “primera etapa avanzó en un 92% aproximadamente, sobre la segunda etapa hubo críticas y más allá de eso, dejaremos que la gestión entrante defina si le interesa la obra y si quiere hacer un llamado a licitación”. Los cuestionamientos daban cuenta que estaba interesado en adjudicarla antes de irse y “no es así, sucede que la obra había que licitarla ya que tiene un plazo de ejecución”, pero “para darle transparencia preferimos no adjudicarla”, despuntó.

Más adelante, se le recordó lo señalado por Paulo Croppi, ex secretario de Obras Públicas de su gestión, quien aseguró que “el pluvial se diluyó como agua entre las manos, hubo fuertes inversiones que recibió Río Gallegos, lamentablemente dicha obra no fue ni efectiva, ni efectista para los ciudadanos, ya que ahora tenemos una necesidad imperiosa de realizar conectores secundarios, algo que no estaba previsto con la primer inversión”. Sobre esto, dijo desconocer qué motiva a Croppi a emitir estas opiniones.

En cuanto al natatorio municipal, obra que está denuncia en la Justicia, dio cuenta que decidió no ponerla en funcionamiento porque “al recibir opiniones diferentes sobre si era posible ponerla en funcionamiento o no, tomé decisiones de acuerdo a los argumentos que recibí y decidí que no se abriera”, se justificó.

Transición

En cuanto a la transición, se le recordó que la gestión entrante denunció que Giubetich estaría afrontando deudas que no se habían pagado, perjudicando las finanzas, además de firmar ingreso de personal. “Nosotros vamos a entregar un municipio con menos trabajadores que la gestión anterior”.

Al ser indagado sobre lo expresado por Grasso de que irá a la Justicia, deslizó desconocer por qué lo ha dicho. “No tengo ninguna denuncia y si tiene para hacer denuncias, concurriré a hacer mis descargos, si es que encuentran alguna responsabilidad y debo presentarme. Estoy tranquilo porque hicimos todo de forma transparente, no estoy inquieto por esas declaraciones”, se defendió el radical, al tiempo que indicó que permanecerá en Río Gallegos y se mantendrá a derecho.

Pago de sueldos

Giubetich repitió que antes de irse de la gestión abonará los salarios. “El miércoles o el jueves se cobrará el salario, quiero solicitar el arqueo de Caja al Tribunal de Cuentas”, sostuvo, explicando que se trata de un trámite que se hace en cada traspaso de gestión para dejar todo bajo ley. Asimismo, señaló que ha enviado todas las rendiciones al Concejo Deliberante, desde la gestión Cantín hasta el segundo cuatrimestre de 2019.

Por último, se dirigió a la ciudadanía de Río Gallegos: “Estamos terminando un mandato que ha sido difícil, quiero agradecer a los vecinos por mantener la institucionalidad en estos 4 años. Con el tiempo cada uno puede hacer su juicio de valor” del resultado de su gestión. “Espero que lo hagan teniendo en cuenta la situación macro, pues en 2017 nos bajaron 5% el índice de coparticipación provincial, hubo modificaciones impositivas que impactaron a todos los municipios, como el congelamiento de regalías, combustibles, baja de la recaudación por los productos alimenticios”, enumeró el intendente. “Con todos los inconvenientes, trabajamos y dejaremos los sueldos pagados. La comuna no tiene deuda contraída, por ello es que no tiene problemas financieros, sí hay problemas económicos para afrontar los compromisos mensuales”, concluyó.