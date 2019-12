Giubetich se despidió de su cargo “con la tranquilidad de haber hecho lo posible”

Durante la última jornada de su gestión, el ex intendente de Río Gallegos Roberto Giubetich recorrió algunas de las obras en ejecución, cuya concreción quedó ya en manos del nuevo jefe comunal Pablo Grasso. Aseguró que se retira satisfecho y destacó el acto del sábado como un ejemplo de respeto a la democracia.

En lo que fueron sus horas finales a cargo del Municipio de Río Gallegos, Roberto Giubetich dialogó con el móvil de Radio LU12 AM680 sobre su sensación al despedirse del cargo y valoró el trabajo de los últimos cuatro años, a pesar de las críticas recibidas.

“Está terminando una etapa que deja un montón de cosas, algunas más lindas que otras, pero con la tranquilidad de haber hecho lo posible y de haber puesto todo lo que teníamos a disposición para cumplir con la gestión de estos cuatro años”, afirmó quien fuera hasta ayer el intendente de nuestra ciudad capital.

Recorrió obras en ejecución

Describió que a lo largo de la jornada, que utilizó para recorrer algunas obras que quedan en ejecución, vivió emociones fuertes y encontradas, pero además visitó algunas de las áreas que tuvo a su cargo para despedirse del personal municipal “y a los que no pude llegar, les mando un gran saludo y agradecimiento por el compromiso y por acompañarnos estos cuatro años”.

Acusaciones

Con respecto a las acusaciones que recibió sobre el trabajo que llevó adelante durante su gestión municipal, aseguró que no es el momento de responder. “Tomo este día como la despedida de una gestión, para el debate político o las criticas que podamos recibir en cuanto a cómo queda el municipio, ya habrá tiempo de discutirlas y aclarar”.

La obra del Teatro Municipal quedó concretada sólo en un 50%.

Sobre este punto, subrayó que quien está en la función pública está expuesto “así que no me genera disgusto, tenemos que aprender a respetar la opinión de todos, por más que no las compartamos porque tenemos otra visión” y destacó la importancia de “poder finalizar habiendo transcurrido los cuatro años atravesando los conflictos, y en mi caso personal, los problemas de salud”.

Por último, Giubetich reconoció como positivo el acto de traspaso de gobierno que se llevó a cabo el sábado pasado, el cual “fue un ejemplo de respeto a la democracia por las nuevas autoridades y por las que me acompañaron a mí, da tranquilidad porque son gestos que le hacen bien al conjunto de la sociedad”.

Obras en ejecución

Durante la visita que realizó Roberto Giubetich junto a Paola de Gaetano, ex directora de Obras Públicas y Adriel Ramos, ex secretario de Desarrollo Humano, a la obra de refacción del Teatro Municipal «Héctor Marinero», se pudo ver la fachada renovada, pero por dentro queda mucho trabajo por hacer.

Según explicaron al móvil de Radio LU12 AM680,el avance dela obra del establecimiento cultural tan requerido por la comunidad local supera el 50%, mientras que el Nido está más avanzado y llegaría al 70%.

En el caso del teatro faltarían algunos detalles, “pero es muy poco, los elementos y materiales están, así que en poquito tiempo va a poder ser inaugurado y estar a disposición de los vecinos de la ciudad”.