Golpe al teatro: La ETISAC fue “desalojada” del Obispado

La Escuela de Teatro Itinerante de Santa Cruz, tras haber funcionado por dos décadas en el Obispado, debe dejar el lugar. Según indicaron, se dio por indicación del obispo García Cuervo. “No nos renuevan el contrato del teatro, así que nos tuvimos que ir”, apuntaron.

Desde la ETISAC dieron a conocer la noticia en el día de ayer, cuando indicaron mediante publicaciones en redes sociales que la institución dejará de funcionar en el Obispado de Río Gallegos por decisión del obispo García Cuervo.

“Nuestra querida sala de teatro. Así se veía hace unos meses y así se ve hoy, después de casi dos décadas de estar llena de magia, gracias a todos los que nos han acompañado como alumnos y espectadores. Centenares de niños, adolescentes y adultos que se animaron a entrar en este maravilloso mundo y que hoy, gracias a intereses de las nuevas autoridades del Obispado, tienen que buscar otro espacio”, comienza el comunicado que publicó la escuela.

En diálogo con La Opinión Austral, desde la ETISAC indicaron que aún no tienen un lugar donde continuar, pero se encuentran evaluando alternativas. Gloria Villar, referente de la escuela, detalló: “No nos renuevan el contrato del teatro, tampoco tuvimos la posibilidad de pelear eso, así que nos tuvimos que ir con mucha tristeza. La escuela sigue funcionando, todavía no tenemos dónde, pero el tema es dejar un lugar después de tantos años”.

Villar indicó que el teatro es un sector golpeado y que “aparte ETISAC viene hace más de 20 años trabajando, es innumerable la cantidad de gente que pasó por ahí; un semillero de gente que hace teatro, que tiene función social, cultural y personal, son muchas cosas”, se lamentó.

El comunicado de la ETISAC

En el comunicado de la ETISAC agregaron: “Este año la diócesis ha decidido que nuestra asociación sin fines de lucro no retribuye suficiente ingreso económico para su institución, por lo que nos vemos obligados a desalojar la sala para que puedan disponer de la misma para alquileres particulares y así recibir los ingresos que tanto anhelan. Queda en evidencia que para ellos el arte no es útil si no viene acompañado de un beneficio material”.

Asimismo, apuntaron: “Todo el aporte que el teatro ha hecho a través de este espacio a la comunidad queda en un segundo plano para un grupo de personas que no considera que valga la pena acompañar estas actividades si no hay un ingreso de dinero suficiente”.

Por su parte, Elisa Barbiero, referente de la escuela, indicó a través de redes: “Después de casi dos décadas pagando un alquiler a través del INT, recaudando fondos para comprar elementos necesarios para la transformación y conservación del espacio, el Obispado nos pide que dejemos el lugar porque económicamente no es suficiente y según su mirada, no le consta que aportamos a la función social”. Y agregó a ello: “Lo que más me duele es el maltrato al que fuimos sometidos en los últimos meses sin merecerlo, pues sepa bien Usted que en ETISAC todos trabajamos ad honorem por amor al teatro, porque el teatro educa, transforma y eleva la autoestima del ser humano, entonces ponga otra excusa para corrernos del espacio”.