González, sobre el freno a la suba de los combustibles

El domingo, el presidente de YPF, Guillermo Nielsen, no pudo aplicar la suba de las naftas que había dejado trascender para este lunes, como consecuencia de la decisión del presidente Alberto Fernández. Según el diputado Pablo González, el Ejecutivo tiene ‘todo el poder’ para hacerlo.

Por decisión del presidente de la Nación, Alberto Fernández, el titular de YPF Guillermo Nielsen debió abortar el aumento de los combustibles previsto para ayer lunes.

Esta situación dejó en evidencia que la mayor empresa del mercado y en la que el Estado tiene acciones, no había comunicado a las autoridades de gobierno respecto de su maniobra para subir un 5% las naftas, o al menos no había cerrado el acuerdo de forma explícita para hacerlo.

El argumento para aumentar los precios, que iban a generar un efecto dominó en el resto de las compañías, fue la disparada del precio internacional de crudo, que superó los 65 dólares por primera vez desde julio de este año.

La palabra de González

En este sentido, el diputado nacional por Santa Cruz, y ex vicegobernador, Pablo González, indicó que “lo que hizo Alberto al suspender o revocar el aumento de YPF, fue ejercer el poder que tiene sobre esa petrolera” porque “evidentemente no había sido consultado y tuvo que dar la orden de no llevarlo adelante”.

De este modo, “las especulaciones políticas de Nielsen quedan en segundo plano”, marcó.

Las relaciones entre Santa Cruz y la petrolera son estrechas, toda vez que el gobierno de Alicia Kirchner no objeta sus niveles de inversión, y además lograron acuerdos de inversiones como los de la línea de alta tensión en la Zona Norte, con financiamiento del UNIRSE y trabajo de la petrolera.