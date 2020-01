El Municipio continúa revisando el contrato con Maxia SRL, mientras la UTA sigue de paro reclamando los salarios adeudados. Grasso dijo que discutirá la deuda de 10 millones de pesos que reclama Maxia. Aseguró que la empresa busca facturar kilómetros que no recorre.

“Atravesamos un mes intenso de gestión, tenemos muchos problemas económicos por resolver, pero trabajaremos por una mejor ciudad”, así resumió Pablo Grasso su primer mes al frente de la Municipalidad de Río Gallegos.

Abonados los sueldos, le quedan aún otras urgencias que atender, entre ellas, el restablecimiento del transporte de pasajeros, que se encamina a la cuarta jornada consecutiva de paro ante la deuda salarial. No se trata de una problemática exclusiva de la capital de Santa Cruz, sino que se repite en cada municipio del interior de país. De ahí que el Ministerio de Transporte de la Nación anunció el congelamiento de las tarifas por 180 días y una revisión completa del sistema de subsidios. Mientras, la Federación de Empresarios del Transporte Automotor de Pasajeros (FETAP) solicita, desde los días en que gobernaba Mauricio Macri, que se decrete la emergencia nacional ante “la asfixia económica que soportan las empresas”.

Revisión

En una entrevista cedida a “No Tan Temprano”, por Radio LU12 AM680, Grasso precisó que la Comuna adeuda unos 10 millones de pesos a la concesionaria, Maxia SRL, y adelantó que buscará “discutir la suma, lo haremos con el Concejo Deliberante y con el Gobierno Nacional, ante la repartición de recursos que tiene prevista realizar”. Además, no dejó de lado que el Tribunal de Cuentas hizo observaciones al contrato firmado entre el Municipio y la empresa.

“Tenemos que rever el sistema de funcionamiento y cuidar el empleo de los trabajadores del transporte público, así custodiamos el bienestar general de la población”, aseguró. El día previo, desde la UTA criticaron al Municipio señalando que buscaba multar a los choferes para luego canjear la deuda con Maxia. El secretario general del gremio, Rubén Aguilera, sostuvo en declaraciones a LOA que el Municipio “realiza una caza de trabajadores”.

Déficit

En otro orden, el jefe comunal adelantó que la próxima semana “estaremos yendo por el tema a Buenos Aires” y teniendo en cuenta que es un servicio público deficitario, sostuvo que “no podemos estar poniendo 10 o 15 millones de pesos por mes, ya se le dieron 90 millones de pesos a Maxia en los últimos 7 u 8 meses, pero hoy se presentan con mayores costos modificados con lapicera”, marcando irregularidades de parte de la empresa.

Aseguró luego que “el problema con los colectivos lo vamos a solucionar, pero esto no significa que siempre tengamos que hacernos cargo de los trabajadores y de la empresa, ¿cuál es el rol institucional, político y empresarial que va a cumplir la empresa?, ¿o lo vamos a resolver nosotros?, ¿nosotros somos los culpables de todo?”, cuestionó.

En cuanto a las críticas que hizo la UTA, Grasso respondió: “Yo quiero que el servicio funcione para que la gente ande en colectivo, eso es lo que se firmó. Nosotros no queremos que nos curren, nada más, no es un ataque permanente, es solucionar el problema para que la gente viaje mejor, venimos a solucionar los problemas, no a generar uno nuevo”.

Por último, sostuvo que el Municipio hizo un seguimiento a una unidad y detectó que la misma recorrió menos kilómetros que los que buscan facturar al Municipio.