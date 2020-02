El intendente fue nuevamente crítico de la gestión de su antecesor, Roberto Giubetich. “No se hicieron cargo de ninguna cuenta, se gastaron $ 450 millones del 1 al 9 de diciembre”, deschavó. “Dejaron en abandono al vecino de la ciudad para que nosotros nos hagamos cargo”, arremetió Pablo Grasso.

El intendente municipal Pablo Grasso arremetió ayer nuevamente contra su antecesor, el ingeniero Roberto Giubetich, por cómo dejó las arcas comunales de la ciudad de Río Gallegos. Lo hizo en diálogo con Radio Provincia, en una extensa entrevista en la que, además, tocó otros temas inherentes al trabajo de estos casi dos meses de gestión.

En el último tramo de su contacto radial, fue muy crítico de la situación financiera con la que finalizaron los cuatro años de Cambiemos al mando de la capital provincial. Consultado respecto a con qué ciudad se encontró, respondió que con la misma que “ve la gente y el empleado municipal, que lo asimiló y se dio cuenta”.

Profundizando, aseveró: “No únicamente tuvimos desfasaje económico de más de $ 90 millones para cubrir salarios apenas ingresamos”, apuntando que Giubetich no realizó “absolutamente ninguna gestión ante el Gobierno Nacional para pedir ayuda financiera y pagar los aguinaldos”.

También advirtió que la gestión comunal saliente no inició “con los mecanismos para que continuaran funcionando las áreas municipales”, subrayando que tampoco lo hicieron con el propio festival por el Aniversario 131 de Río Gallegos. “Asumimos el 10 y nos hicimos cargo en nueve días de la organización”, recordó.

“No se hicieron cargo de ninguna cuenta municipal”

Seguidamente precisó que el ex intendente Giubetich gastó “$ 450 millones del 1 de diciembre al 9 de diciembre de las arcas municipales”, criticando que “no se hicieron cargo de ninguna cuenta municipal y dejaron una deuda con proveedores de más de $ 300 millones”.

Se estima que la profundización de la actualidad financiera de la Comuna sea comunicada oficialmente por el propio intendente en el inicio de las sesiones del Concejo Deliberante.

“No dejaron ni una máquina funcionando de las viales. Dejaron con vidrios rotos y abandonada una máquina millonaria como una excavadora, en una cantera”, agregó, y sostuvo: “Han dejado las cuentas totalmente en rojo. No dejaron posibilidad de reacción a la gente de Transporte Público de Pasajeros, y un Vaciadero colapsado”.

Por último, remarcó que “dejaron en abandono al vecino de la ciudad para que nosotros nos hagamos cargo y resolvamos los problemas de la gente”, y dijo que “mucho no hablamos de la gestión anterior. Nosotros no somos ellos. La gente nos va a exigir que solucionemos los problemas y no vamos a cometer el error que cometieron ellos, de echarle la culpa a los de atrás cuando fue su propia incapacidad de gestionar”.

“La pesada herencia”

En ese punto, también agregó que su gestión no utilizará la “muletilla” del Gobierno Nacional de “la pesada herencia”, que igual tomó la última gestión para referirse a cómo se encontraron con la Comuna en 2015 cuando asumieron.

Mauricio Macri y sus funcionarios la utilizaron para “justificar el asalto a mano armada que tuvo a cada argentino y que hoy tenemos que peregrinar por el país y el mundo para refinanciar los compromisos de la deuda que ellos mismos acompañaron”, manifestó.

“Río Gallegos no fue una excepción al sometimiento de Cambiemos. No fue un ejemplo. No se han preocupado ni siquiera de las cuestiones diarias y cotidianas. De ahí partimos. Vamos a una ciudad inclusiva, moderna”, aseguró Pablo Grasso.