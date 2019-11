Grasso disconforme con la transición: «esperábamos que nos inviten a conocer los números»

El intendente electo de Río Gallegos, Pablo Grasso, recibió hoy su diploma en el acto de proclamación de autoridades municipales y provinciales realizado en el Colegio Salesiano. Luego de ser proclamado, habló con el móvil de Radio LU12 AM680, en donde se refirió a lo que se viene a partir de diciembre.

«Hoy la ciudadanía más que palabras necesita hechos concretos en la realidad que vive en nuestra ciudad», señaló e hizo alusión a que su paso por la titularidad del IDUV lo ayudó a «entender cada una de las demandas que tuvo la gente, como cuidar los recursos, como distribuir bien los ingresos, como poder articular con el Tribunal de Cuentas, con la Justicia, con los entes legislativos y con los sectores políticos».

Consultado acerca de la transición con el intendente saliente Roberto Giubetich, expresó no estar conforme, argumentando que esperaban «otra cosa»: «Que nos den un poquito más de bolilla, que nos inviten a conocer los números, de no tener que haber enviado una nota para que me mande la cuenta pública, contestando que lo iban a hacer recién en diciembre, porque estaban en la potestad de poder hacerlo», esbozó.

En cuanto a sus primeras acciones como jefe comunal, dijo que quiere «tapar los pozos en primer medida, y después seguir planificando mejor salud, mejor educación y abarcar el tema de Niñez que es muy preocupante para nosotros».