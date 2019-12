Grasso: “El impuesto al combustible deben pagarlo las estaciones”

Con la mirada puesta en mejorar la recaudación propia del municipio, Grasso sostuvo que “la gente no llega a fin de mes y no podemos incrementar los impuestos”. Explicó que la actualización de la tarifaria e incorporación de impuestos son para los grandes contribuyentes, excepto el SIPEM.

En la tarde del sábado, el intendente Pablo Grasso dio una entrevista a La Opinión Austral una vez finalizada su recorrida por el Paseo Aniversario, y recordó que afrontó el pago del aguinaldo con fondos propios. En las cuentas generales quedó $ 1.800.000 y en los próximos 10 días debe recaudar “$ 206 millones” para el salario.

Modificación del Código Fiscal

En tanto se recuerda que se ha convocado a una sesión extraordinaria al Concejo Deliberante, este lunes a las 11:00, para modificar el “Código Fiscal Municipal”, “Tarifaria Municipal” y la “Ordenanza 8708”. El objetivo es actualizar la cantidad de módulos que pagan los grandes contribuyentes para mejorar los ingresos del municipio, lo recaudado irá a recuperar la ciudad. En Río Gallegos, sólo el 35% de los contribuyentes cumple con sus obligaciones.

Grasso indicó a LOA que para su gestión es primordial “acomodar la tarifaria e impuestos” apuntando a los grandes contribuyentes “como los tanques de YPF, regulación de la limpieza en los supermercados, ingreso de los camiones a la ciudad, hora de estacionamiento medido, transporte de alimentos”, casa de juegos electrónicos, restaurants, entre otros.

Vial

El Sistema Integral para el Estacionamiento Medido (SIPEM) es uno de los cambios previstos. La comuna busca una “reformulación completa”. El programa hoy tiene contratadas 160 personas, mientras que en diciembre de 2015 había 60. Precisó que el municipio recauda unos $ 800 mil, pero abona en salario una cifra superior a los $ 3.500.000. Así es que la hora de estacionamiento, de los $ 15 se actualizará en $ 40 y $ 20 los 30 minutos. “Desde 2016 no hay una política clara para ordenar el tránsito y esto es necesario hacerlo”, explicó.

Combustible

En el expediente N° 6063/2019, girado al Concejo Deliberante para la extraordinaria del lunes, se establece una serie de modificaciones a la tarifaria municipal además de incorporar el artículo 89, se trata de la “Tasa Vial Municipal” por la cual se ordena el cobro del 2% por cada litro expendido de combustible”.

Sobre la incorporación, Grasso dijo a LOA que realizaron una labor previa con las estaciones de servicio de la ciudad, las distribuidoras, y se ha decidido “tocar muy poco del valor del combustible”. Aclaró que “no es lo mismo que se hizo en Las Heras, nosotros trabajamos con ASIP para distribuir estos ingresos, hay un sistema creado para este ingreso”, al tiempo que explicó que se trata de recaudación que queda en manos del municipio. En esta sintonía, aseguró que no se trata de un impuesto a los ciudadanos, “recaudaremos $ 1,60 por litro y lo pagará la distribuidora como se hace en muchas partes del país”. Descartó que se traslade a los compradores ya que los aumentos en el precio del combustible deben ser autorizados por el Gobierno Nacional.

“Por el contexto en el que estamos hay que distribuir la riqueza, la gente no llega a fin de mes y no podemos incrementar los impuestos, tenemos que avocarnos a administrar el municipio demostrando que los recursos que obtengamos se reflejen en la ciudad”, deslizó el jefe comunal, y señaló que “si el municipal no limpia, no ordena el tránsito y no hace controles de bromatología, no podemos cobrar nada. No hay impuestazo y no estamos copiando a nadie, ya bastante ajuste hizo el gobierno anterior y nosotros estamos lejos de ese pensamiento”.

Del pedido de derogación de algunos artículos de la Ordenanza 8707, explicó que en el Concejo Deliberante hay más de 450 empleados, “no me parece que un concejal necesite 20 personas para trabajar”. “Por ello se ha dictado la emergencia administrativa, aquí nadie se tiene que enojar, pero tienen que volver a laburar, mayormente quienes hoy no cumplen ninguna función, luego resolveremos si es posible hacer afectaciones o no”, concluyó.