El intendente de Río Gallegos le refutó al grupo de cargos políticos que fue desvinculado del municipio, que le reclamen a ‘los radicales’, y señaló específicamente al ahora diputado Daniel Roquel.

“Queremos arreglar lo que quedó pendiente y la gente no quiere que le eche la culpa a Giubetich”, lanzó el intendente de Río Gallegos, Pablo Grasso, en declaraciones que dio a La Opinión Austral.

Desde hace semanas un grupo de personas, cuyos contratos municipales vencieron y no fueron renovados por la actual administración de ‘Construyamos Juntos’, realiza protestas durante los izamientos, donde denuncia haber sido discriminado por las nuevas autoridades.

En la voz cantante de ese grupo está Guillermo Basualto, el responsable de Control Animal durante la gestión de Cambiemos que lideró Roberto Giubetich.

Fue justamente ese ex funcionario quien denunció ante este diario, el domingo, que el municipio había hecho un acuerdo espurio con el secretario general de los municipales, Pedro Mansilla, para que ingresaran sus familiares.

Sin embargo, vale aclarar que el listado con las personas de su entorno ya se había filtrado a comienzos de la gestión del intendente macrista, en la primera recategorización que se hizo en el verano de 2016.

“La gente no quiere que le eche la culpa a Giubetich, quiere que me haga cargo de acá para adelante”, marcó Grasso, quien luego manifestó que no está interesado en seguir discutiendo sobre los contratos de los cargos políticos de la gestión que se fue.

“Tendrían que hablar con Giubetich y los radicales. Que lo hablen con Roquel, él fue claro cuando dijo que los cargos políticos se van con la gestión”, porque “nosotros, con errores y con virtudes vinimos con nuestra gente, y si nos va mal, nos vamos todos”, cerró el intendente.

Daniel Roquel, ex concejal de Cambiemos, actual diputado provincial.