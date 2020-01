Ayer, el Intendente de Río Gallegos, se acercó hasta el complejo natatorio municipal “Chela Gay”, para observar las condiciones en las que los chicos disfrutan de las instalaciones durante la etapa de colonias. Pasado el verano, abrirán la escuela de natación y ofrecerán horarios libres.

En horas de la mañana, el intendente Pablo Grasso visitó las instalaciones del Natatorio Municipal “Chela Gay”. Mientras los colonos disfrutaban de la pileta, el intendente recorrió las instalaciones y acompañó al primer contingente de niños del gimnasio municipal Benjamín Verón. Asistió junto a la secretaria de Coordinación Ejecutiva Claudia Picuntureo y secretaria de Niñez, Adolescencia & Familia Dra. Julia Chalub.

El Jefe Comunal se refirió a la primer semana de colonias municipales: “Estamos trabajando con toda la estructura municipal para llevar adelante las colonias y a la vez, es un rol fundamental el que tiene la puesta en marcha de este natatorio para que los chicos la puedan disfrutar de esta manera. Hablando con los choferes de los colectivos manifestaron que los niños vienen muy contentos a estas actividades. En muchos casos, los niños no han participado de las colonias con anterioridad y menos entrar a una pileta. Esta es su primera experiencia”. En relación a sus expectativas manifestó: “Que este lugar sea para todos, para que la ciudadanía pueda compartir, pueda disfrutar y también que pueda ser un lugar de encuentro. No solo de natación si no también disfrutar de las instalaciones entre todos”.

Respecto al funcionamiento del complejo, luego de las colonias comentó: “Por un lado, se llevará adelante la Escuela Municipal de Natación y por otro lado, la pileta libre que estará supervisada por autoridades del natatorio”.

Finalmente el Intendente volvió a agradecer a todas las áreas implicadas en el desarrollo de las actividades y a los padres de los niños por confiar en la organización del municipio para estas colonias: “Agradezco a los papas y mamás que confiaron sus niños para que puedan tener una colonia distinta. Poner en marcha y poner en funcionamiento el Municipio implica que la gente tenga más oportunidades en un corto plazo. Así que esta es la tarea, agradecer a cada área del municipio que se hayan puesto la camiseta de la ciudad para que todos podamos tener una verdadera capital de provincia”.