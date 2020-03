CON LOS DERECHOS DE LA INFANCIA, NO

En tiempos donde la educación sexual integral permitió que miles de niñxs y adolescentes pudieran verbalizar que sufrían abuso, una maestra santacruceña antepuso sus creencias religiosas y se negó a cumplir con la ley nacional. Es el único caso registrado en la provincia. La sumariaron.

*Por Sara Delgado

Una docente rechazó enseñar los lineamientos de la Ley de Educación Sexual Integral con argumentos anti derechos vinculados a la consiga ‘con mis hijos no te metas’. Lo hizo presentándose como objetora de conciencia, una figura que no tiene cabida en el sistema de enseñanza público ni privado, basada en supuestos preceptos de la psicología, manifestando que la ESI generaba ‘traumas’ en sus alumnos y alumnas, pero que, además, no estaba dispuesta a avalar la ‘ideología de género’, una invención conservadora para negar el derecho a auto percibirse de cualquier persona.

‘Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir’ es la consigna que circula en el movimiento de mujeres, en un orden de prioridad que defiende la ESI como un derecho básico en tiempos donde las violencias hacia las niñas son una constante latiendo en los núcleos más cercanos.

Es que la ESI es la herramienta para que lxs niñxs sepan diferenciar en edades tempranas aquellas conductas que son un abuso, de las que no lo son. Está en los tres niveles educativos y no como una materia específica, sino que aparece de forma transversal a todas.

Es un derecho y una obligación del Estado Nacional y de las provincias garantizar que todos, todas y todes tengan acceso a sus contenidos establecidos en la Ley nacional 26.150, sancionada en 2006.

Hace poco se conocieron datos del Ministerio Público Tutelar de la Ciudad de Buenos Aires, respecto del aumento de testimonios de niñxs y adolescentes que, en un 99%, estaba vinculado a casos de abuso sexual.

Mostraron cómo en la franja de 3 y 4 años no había distinción de género, pero sí en la que iba de 12 a 14, porque ahí, casi el 70% eran niñas.

El dato fue que el 80% pudo comprender que fue abusadx después de recibir clases de Educación Sexual Integral. La ESI les dio herramientas y lxs ayudó a poner en palabras aquello que debía ser denunciado para que dejara de sucederles.

Con saberes que van, según el desarrollo de cada chicx, desde el cuidado del propio cuerpo hasta la salud sexual reproductiva, o la equidad para mujeres y varones, la pregunta lógica es ¿a quién puede molestar la ESI? Y esxs docentes ¿qué defienden?

Por lo pronto, este diario pudo conocer que la docente que se plantó como ‘objetora’ fue sumariada por no cumplir con sus deberes y funciones como maestra, que son inherentes al ejercicio de profesión. Y que, en caso de que continúe con su idea de ingresar al aula para negar derechos, probablemente sea separada del cargo.

Recientemente, el Consejo Provincial de Educación lanzó una diplomatura en ESI, a instancias de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, a la que se inscribieron 500 personas.

La diplomatura en ESI pone en discusión la supuesta ‘neutralidad’ en el aula desde la perspectiva de género, porque es ahí donde la tensión se hace evidente.

Surge de las quejas de docentes que acuden a las capacitaciones y repudian que se hable de ‘feminismos’, ‘leguaje no binario’, ‘patriarcado’ o de ‘violencia de género’.

En tanto y en cuanto haya quienes insistan en negar que existe una relación entre las violencias que pretende prevenir la educación sexual integral y la inequidad de género, habrá quienes estén en contra de la ley. Que las cosas sigan como están ¿a quién le conviene?.

*Es un derecho y una obligación del Estado Nacional y de las provincias garantizar que todos, todas y todes tengan acceso a sus contenidos establecidos en la Ley Nacional 26.150

*El 80% pudo comprender que fue abusadx después de recibir clases de Educación Sexual Integral.