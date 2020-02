La Secretaría de Desarrollo Turístico y Productivo, dependiente de la Municipalidad de Los Antiguos, realiza guiadas para el cuidado y protección de las áreas naturales. Este miércoles se hizo una en laguna de los Juncos que tuvo como fin dar a conocer la flora y la fauna que habitan en ese sector.

Este miércoles, en la localidad de Los Antiguos se llevó a cabo la actividad “Día de caminata conociendo nuestro entorno”, organizada por la Secretaría de Desarrollo Turístico y Productivo. El evento se desarrolló en la Reserva Natural Laguna de Los Juncos, con el objetivo de conocer un poco más sobre la flora y la fauna de esa área natural.

En diálogo con La Opinión Zona Norte, Andrea Navedo, secretaria de Desarrollo Turístico y Productivo de Los Antiguos, expresó: “Las actividades que estamos haciendo en laguna de los Juncos son parte de una propuesta que hacemos para los vecinos de Los Antiguos y para los turistas que nos visitan, con la idea de apropiarnos más de ese despacio”.

Las actividades diferenciadas se harán dos veces por semana, cuando “se realizarán caminatas interpretativas, para hacer una introducción a lo que sería observación de flora y fauna, y también bicicleteadas. La idea es que la comunidad se acerque, esté y se involucré en el cuidado y la protección de esos espacios naturales”.

Se realizan actividades dos veces por semana.

Además, indicó que la dirección de Turismo Social trabaja trasversalmente con las tres áreas de la Secretaria de Desarrollo, Turístico y Productivo. “Es un trabajo para concientizar a la población y hacer desde la educación ambiental, hasta crear la propia conciencia de los atractivos turísticos que tenemos. Uno de nuestros lemas es: ‘Se ama lo que se conoce’, si uno no conoce los lugares, si no se apropia de ellos, no los va a querer y no los va a proteger, entonces esa es la premisa de la secretaría en general”.

Por otro lado, se refirió a las proyecciones para este 2020, que en principio tienen que ver con “mantener un contacto estrecho con todas las instituciones educativas, con el Centro del Adulto Mayor y con todos los vecinos. Muchos de ellos no conocen lugares emblemáticos como la Ruta 41, Monte Zeballos, Cueva de las Manos, entonces la idea es preparar actividades para que la gente conozca todos estos lugares”.

En cuanto al crecimiento de la localidad, comentó que desde el área apuestan al Turismo y a la producción agropecuaria. “Estamos encaminados en una posible producción de trufas en Los Antiguos”, finalizó la secretaria.

Oficina de Turismo

Para más información sobre las actividades: Informes Secretaría de Turismo de Los Antiguos, sito en Lago Buenos Aires 59, Perito Moreno, Santa Cruz, teléfono: 02963-491261. Horario de Atención: 08:00 a 20:00 horas.

Twitter: Los Antiguostour y Facebook: Turismo en Los Antiguos.