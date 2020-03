Durante esta jornada se había informado que el Rabino Fernando Szlajen, director de Cultura de la AMIA, había quedado en aislamiento luego de que compartiera el mismo vuelo que el hombre de 43 años que presentó el primer caso confirmado de coronavirus en Argentina. Sin embargo, desde la organización desmintieron que el funcionario estuviera en cuarentena.

Al respecto, el mismo rabino aclaró la inquietud por AM750: “Regresé el domingo y ayer me anoticié del caso en el mismo avión que yo viajaba”, indicó Szlajen, y explicó que el paciente que dio positivo “viajaba en primera clase y yo viajaba en turista atrás de todo”.

“En el momento que yo me enteré llamé a los organismos de salud para ver que precauciones tener, no tengo síntomas y no tuve ningún tipo de contacto con este persona”, detalló el directivo. “Me dijeron que siga con las precauciones normales, como la higiene y que a cualquier síntoma consulte al medico pero nada mas que esto”, agregó.

Asimismo, consideró que la información que se difundió en diversos medios esta mañana fue “maliciosa, tendenciosa e inescrupulosa”. “AMIA sacó un comunicado oficial donde desmiente absolutamente todo tipo de medidas de cuarentena y todo tipo de emergencia”, explicó el rabino.