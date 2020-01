En dialogo con el equipo del programa «No Tan Temprano» de Radio LU12 AM680 y FM Láser 92.9, Gustavo “El Paisa” Duran, quien comenzó la huelga de hambre que lleva adelante un centenar de internos de diferentes dependencias presidiarias de la provincia, contó que es lo que piden.

Desde adentro de la alcaidía de Las Heras y privado de su libertad, detenido desde hace cuatro años y medio, con una condena de seis años y ocho meses, por robo calificado agravado por el uso de arma de fuego, “El Paisa” relató que están desde ayer sin comer ni beber nada y que les realizan los controles médicos pertinentes.

“Lo fundamental del petitorio, si leen todos los puntos se ve que básicamente son todos iguales, siempre se habla de la reinserción social del detenido, que es lo que no se cumple» y agregó «lo que queremos es que se cumpla la Ley N° 3523, que habla de una mesa interdisciplinaria, de la estimulación del trabajo y del estudio, que no lo tenemos».

«Nosotros pertenecemos al Estado, y dentro del Estado podemos cobrar un dinero, pero queremos brindar algo a la sociedad, porque nosotros cometimos errores y queremos quedar bien con la sociedad, se pueden hacer miles de cosas, podemos hacer carpintería, podemos mejorar los establecimientos, podemos hacer panadería, podemos brindar un montón de cosas» aseguró Durán.

Por último, afirmó «yo no me conformo con un plato de comida» y detalló que, básicamente «lo que estamos pidiendo es que el Ministro de Seguridad haga una mesa de diálogo, porque esto se soluciona con él nada más, para que se cumplan todos los puntos que ellos escribieron, no es que nosotros estamos pidiendo que se modifique algo».