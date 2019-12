Habría “manoseado” a la nieta de su pareja y afronta 6 años de cárcel

Se trata de un ex preceptor de una escuela de Puerto Santa Cruz que se encuentra acusado de “abuso sexual simple”. Durante el debate, el imputado no declaró. De igual manera, la Fiscalía mantuvo la acusación. Su abogado pidió su absolución ya que no habría pruebas.

*Por Martín Muñoz Quesada

En la jornada de ayer, tras años de espera y algunos contratiempos que se registraron en las últimas semanas, fue juzgado un hombre de 57 años que estaba imputado por “abuso sexual simple”, por una causa que tiene como víctima a una de las nietas de su ex pareja.

La causa tiene como imputado a ‘H’, un ex trabajador de Educación que, en su momento, prestaba funciones como preceptor en una escuela de la ciudad portuaria y que, actualmente, se encuentra detenido en una dependencia policial de nuestra ciudad capital.

El juicio debía realizarse hace unas semanas, pero debido a ciertos contratiempos se pospuso hasta la jornada de ayer. Tal como lo informó La Opinión Austral en su momento, el debate iba a realizarse en la ciudad donde habrían tenido lugar los vejámenes, pero por cuestiones de seguridad la Cámara ordenó que se realice en Río Gallegos. El mismo iba a hacerse hace unas semanas, pero nuevamente fue pospuesto cuando ‘H’ decidió cambiar de abogado y, con el fin de garantizar su defensa durante el debate, nuevamente se corrió la fecha.

El expediente había llegado a la Cámara con la carátula de abuso sexual simple agravado por la guarda, indicaron fuentes judiciales consultadas por este medio.

Pese al hermetismo con el que se llevó el debate al tratarse de un caso de índole privado y con el fin de no revictimizar a la víctima, LOA pudo conocer que la agraviada era nieta de la ex pareja de ‘H’ y los vejámenes se habrían registrado en la casa de la mujer cuando ella no estaba presente. ‘H’ está acusado de haber “manoseado” a la nena que, cuando declaró en la cámara Gesell, tenía quince años.

El debate se realizó en horas de la mañana de ayer en las instalaciones que el Poder Judicial tiene en la calle Malaspina al 40. Fue encabezado por los jueces Jorge Yance y Joaquín Cabral. Por el lado del Ministerio Público Fiscal estuvo Iván Saldivia, y la abogada Flavia Castellini representó los intereses del imputado.

Tras el pedido de elevación a juicio y la acusación que pesaba sobre ‘H’ se lo invitó a que brinde su versión de los hechos. Por recomendación de su abogada, el encartado prefirió quedarse en silencio y no se pudo realizar un juicio abreviado.

Posteriormente llegó el momento de los testigos. Ante el tribunal dieron su testimonio la ex mujer de ‘H’ y los profesionales que trabajaron durante la instrucción de la causa. Entre ellos estuvo la Dra. Torres, especialista que, en su momento, hizo la cámara Gesell a la víctima.

Luego de un breve cuarto intermedio se dieron a conocer los fundamentos y pedidos de pena contra el imputado. El primero en dar sus alegatos fue el representante del Ministerio Fiscal, Iván Saldivia. Para él, el delito con su agravante estaba más que acreditado y, entendiendo que se pude condenar a ‘H’ de tres a 10 años, solicitó una pena de 6.

Por su lado, Flavia Castellini entendió que no habría pruebas que determinen que su pupilo había cometido el delito y pidió su absolución. Ahora la Justicia tendrá cinco días hábiles para determinar si condena o no a ‘H’.

La otra causa

Además del delito por el que ayer ‘H’ fue juzgado, sobre él pesa una causa en la que está imputado junto al hijo de su ex pareja. Ambos serán juzgados esta mañana en las instalaciones de la Cámara.

Tal como lo informó este medio, ese expediente data de, más o menos, la época en la que fue denunciada la causa juzgada ayer. Esa exposición fue realizada por la madre de las víctimas que, en su momento, tenían entre 6 y 8 años de edad.

Esos hechos se juzgarán esta jornada y se presume que el debate se prolongará hasta entrada la tarde-noche debido a la cantidad de testigos que desfilarán por el recinto.