Para abrir el calendario de competencias 2020, el próximo fin de semana en Río Gallegos se desarrollará un Torneo de Handball 4 vs. 4. El viernes fue el último día de inscripción y desde la organización confirmaron que 12 equipos serán los protagonistas.

En Femenino Primera jugarán Las Nonas y Va como Piña 2, mientras que en Masculino Primera saldrán a la cancha Sapito +6, Los Veninoso, Matigool, Los nunca un pega y Kenia. En tanto que en Sub 16 Masculino participarán Los Snakes, Aike Equipo, Los sin nombre, Scachispa HBC y Deportivo Maximus. En Sub 16 Femenino no hubo equipos inscriptos.

El torneo se jugará del 21 al 24 de febrero en el gimnasio “Lucho” Fernández de Río Gallegos.