“Hay políticos que parecen antibióticos de amplio espectro y sirven para todo”

Desde su salida del gobierno de Daniel Peralta en 2011, Diego Robles no había vuelto a la función pública. Cómo es el regreso al municipio y cómo evalúa su paso por el Gabinete Provincial en épocas de efervescencia social. Cuál es el rumbo de la economía local que piensa tomar el funcionario bostero y fan de Depeche Mode.

LOA. – ¿Cómo es que decidiste volver a la política?

D. R. – Creo que uno nunca deja de hacer política, al que le gusta como herramienta para cambiar a la realidad. Sí fue volver a la función pública, que son dos cosas distintas.

La vuelta porque es mi ciudad, porque creo en Pablo (Grasso), fui uno de los veinte mil que lo votó para cambiar una ciudad que está destruida. Sé cómo trabaja y no podía decirle que no. Tenía ganas de sumarme a una gestión donde pudiera sentirme identificado y pueda aportar mi granito de arena.

LOA. – ¿Con Grasso empezás a hablar en campaña o después?

D. R. – Nos conocemos desde hace mucho tiempo y me había pedido que colaborara y yo le había dicho que sí, nunca pensando ni hablando de un puesto o función, sino en lo que necesite. Después, el 28 de noviembre, me acuerdo porque es el aniversario de la muerte de mi abuelo, me dijo que le gustaría que yo fuera el secretario de Hacienda y le dije que sí.

LOA. – ¿Estabas en el ámbito privado?

D. R. – Freelance, haciendo consultoría de manera independiente.

LOA. – ¿Con qué te encontraste en Hacienda?

D. R. – Nos encontramos con mucha deuda, una deuda mucho más grande de lo que decían. Hablaban de una deuda flotante de veinte millones, después habían dicho que iban a ser cien. Y cuando agarramos, el día anterior a asumir, que hicimos el acta de arqueo, encontramos una deuda registrada y declarada por los responsables anteriores de más de doscientos millones.

Después nos encontramos con que los últimos nueve días de la gestión anterior habían sacado pagos de la Tesorería por trescientos trece millones de pesos, dentro de los cuales estaban los ciento ochenta y nueve millones de los sueldos. Pero, por ejemplo, no habían pagado los préstamos que se descuentan de la liquidación de sueldos al Banco Santa Cruz, que tiene la gente, y que vos tenés hasta el diez como plazo para ingresarlos. No pagaron eso y en las cuentas nos dejaron cuatro millones de pesos.

Con el correr de los días nos aparecieron casos de proveedores, de empleados municipales que tienen deudas o no les han pagado, o les han prometido cosas.

El desorden administrativo es importante, más allá de que está mucha gente de vacaciones. En lo que tiene que ver pura y exclusivamente con Hacienda, los mecanismos de recaudación son medio arcaicos, si uno los compara con cómo funciona un municipio moderno.

LOA. – ¿Entienden que toda la deuda que existe es legítima?

D. R. – Toda esa deuda estaba en condiciones con orden de pago para disponer de la Tesorería. Después encontramos un montón de trámites que no están dentro de eso y que están dando vueltas, entonces la deuda total es un número que todavía no terminamos de sacar.

Hemos encontrado cosas que han aparecido después, alguna factura suelta o reclamos de gente que viene y dice que trajo papeles y no están, pero nosotros nos regimos por el expediente y si el expediente no está, no lo hacemos valer y les pedimos que los traigan de vuelta.

También somos claros con todos, en el sentido de que hoy nuestra prioridad pasa por ver dónde estábamos parados y pagar los aguinaldos, y ahora va a pasar por asegurar los sueldos del mes que diciembre y de ahí veremos el resto.

Tenemos la ventaja de que la situación es de público conocimiento y que los mismos proveedores lo sabían y también lo veían. Tenemos determinado tipo de contemplación y entienden la situación, más allá de que hay cosas propias de la desidia. Por ejemplo, yo encontré entre tantas cartas documento que había en Hacienda, una de abril de Telefónica reclamando una deuda de dos millones y medio de pesos, dando siete días de plazo para sentarse a negociar, y después encontré la carta repetida en todos los meses siguientes hasta que les cortaron el servicio.

LOA. – Cuando asumió, Giubetich judicializó lo que él consideró que eran irregularidades que le había dejado Grasso, ¿hay cosas que ameriten que se las lleve a la Justicia ahora?

D. R. – Todo lo que sea revisable, se va a revisar y el municipio ahora tiene una estructura distinta desde la última modificación que se hizo, donde ahora hay una Secretaría Legal y Técnica que antes no había. Antes había una asesoría. Hay un lugar que es el que tiene bajo análisis un montón de cuestiones que pueden ser materia judicial o no. En ese sentido, hay cuestiones que se revisaron, se revisarán y en otras se harán las presentaciones correspondientes.

El tema de haber revisado algunos nombramientos sale de Legal y Técnica, de la revisión.

LOA. – ¿Qué pasa con las 82 personas que dicen haber sido despedidas por ustedes?

D. R. – No es que se despidió. A ver, pongamos las palabras apropiadamente. Se tomó la decisión de que algo que se había hecho mal, no siguiendo los procedimientos que se deberían seguir, dejarlo sin efecto. Porque se consideró que estaba apartado del camino que tenía que correr y, por lo tanto, era nulo. Después, sí, hay implicada gente que perdió su fuente laboral. Con muchos de ellos hablé y sabían que estaban nombrados de manera irregular, a expensas de lo que pasó.

Nosotros tenemos un municipio que está con una cantidad de personal bastante grande y por ahí cuando uno lo compara tenemos menos gente que Caleta. La pregunta es si son los necesarios. Por ahí tenemos gente que no sabemos dónde está o que está afectada en algún lugar, que no se presentó a trabajar. El que trabaje no va a tener problemas y esto no tiene que ver con las banderías políticas, sino con el compromiso, no con el partido, sino con la municipalidad.

LOA. – ¿Creés que los vecinos y vecinas ven los últimos aumentos como un impuestazo o como medidas para los grandes contribuyentes?

D. R. – A veces son cuestiones que son desafortunadas, si vos ponés ‘tarifazo navideño’, yo no lo considero así. Tratamos de ser progresivos en el sentido de que si te ponés a analizar la reforma tarifaria, recae sobre aquellos que tienen más capacidad contribuya, que tributan más proporcionalmente que el que tiene menos. Esa es una cuestión ideológica, se eligió esto.

LOA. – ¿No era así?

D. R. – Y, a veces sí, a veces no y a veces hay criterios que son de selección. Lo hemos hablado con la Cámara de Comercio, con los Hoteleros y Gastronómicos. Vos fijate que nosotros a los pequeños comerciantes no les modificamos la patente de bebidas alcohólicas, sí a los supermercados y a los hipermercados, lo mismo con lo que es la venta al detalle, a algunos los sostuvimos, hicimos la diferenciación de aquellos que tienen menos de cien metros, que no estaban contemplados. Vale decir, tuvimos una mirada y un objetivo de tratar que no llegue a la gente de a pie, porque no tocamos el módulo y no tocamos el impuesto inmobiliario.

Después sí, hay sectores que nosotros consideramos, por ejemplo los bancos, que en el último tiempo han tenido una rentabilidad muy superior al promedio. Si el supermercado les corrió la inflación a los precios en todos estos años, por qué el Municipio no puede correrle la inflación a lo que el supermercado le paga. Es una cuestión ideológica y de decisión, y la decisión fue esa, respetar el compromiso que había asumido el intendente de no tocar el módulo ni aumentar los impuestos al común de la gente, sino a los que creemos que tienen la capacidad contributiva como para aportar más al Municipio.

LOA. – ¿Cómo viste estos cuatro años del gobierno de Macri en Santa Cruz?

D. R. – Mal y creo que no es una cuestión de Santa Cruz, sino del país, porque Santa Cruz no es una isla. Por más que el Gobierno Provincial haga cualquier tipo de esfuerzo, no puede quedar descolgado de una realidad nacional. Sí, obviamente, hubo un encono especial que se tradujo en el recorte de obras, en la discriminación, en el trato diferencial que hubo con otras provincias. Obviamente que había una mirada donde Santa Cruz era el último bastión del enemigo, pero me parece que lamentablemente para todos, la mala praxis económica del gobierno de Macri arrastró a todo el país a una situación de la cual va a ser muy difícil volver en el corto plazo. No hay un solo indicador positivo: inflación, pobreza, desocupación, desempleo, indigencia, todos se multiplicaron exponencialmente y no por cuestiones que sean, como vendían ellos en un momento, totalmente exógenas, sino que fueron errores propios y determinaciones que tomaron.

También había una intencionalidad clara de a qué sectores favorecer y a cuáles no, sobre qué sectores ajustar y a cuáles no. Tiene que ver con una concepción, no sé si política, sino más bien ideológica.

Ahora tenemos un escenario totalmente distinto y tenemos la esperanza de que se pueda revertir parte de lo que se perdió en estos cuatro años.

LOA. – ¿Cómo ves a la oposición jugando su rol en el Deliberante?

D. R. – Tuve charlas, salvo con la concejal D’amico, que todavía no tengo el gusto, pero con Leo Roquel, con Pedro Muñoz nos conocemos desde hace mucho y tenemos un diálogo permanente y constante, más allá de la función de cada uno y del pensamiento que pueda tener sobre una cosa o sobre la otra. Nosotros queremos una relación de diálogo, de respeto, de intercambio de información, de puertas abiertas con todos. Inclusive, más allá de que hay cosas de las medidas que mandamos, como el tema de las adscripciones que no acompañaron, hay otras que sí y habla bien de ellos. Yo creo que vamos a hacer un buen trabajo estos años.

LOA. – ¿Qué va a pasar con la obra del pluvial que tenía financiamiento de Nación?

D. R. – No lo sé, porque se hablaba de retocar el Presupuesto Nacional. Primero se había dicho que iba a ser ahora y después que más adelante. Hay que ver qué pasa con la deuda de Nación con las provincias en el marco del Consenso Fiscal. Hay muchas cosas que van a entrar en la ecuación y sobre todo la posición de Nación de cara a la renegociación que tiene que tener con los acreedores privados y con el fondo, más adelante. Eso va a repercutir en el ciclo económico. Específicamente, el pluvial tenía un financiamiento de hídricos, hay que ver con los nuevos responsables si ese financiamiento se va a mantener o no, si esa obra realmente estaba dimensionada como tenía que serlo y si esos son los montos. Eso quedó sin efecto después de algunas irregularidades que hubo en el proceso licitatorio en la gestión anterior y todavía nosotros, con el vértigo de estos días, no hemos tenido la posibilidad de ir a Buenos Aires a ver si eso se mantiene y si habrá un nuevo llamado o no.

LOA. – Te tocó ser el ministro de Economía que un día dijo que los fondos extraordinarios que la provincia tuvo en el exterior se utilizaron en sueldos. Si tuvieses que revisar esa situación, ¿la cambiarías?

D. R. – Yo no puedo revisar una decisión que no es mía. Lo que sí yo dije es que se fueron aplicando, pero no fue desde ese momento, sino desde antes. Hay que acordarse cómo era Santa Cruz y Río Gallegos específicamente, en un momento en el que había miles y miles de personas en las calles, donde había situaciones que eran bastante complicadas. Creo que hemos madurado mucho todos como sociedad, pero había que estar en aquel entonces.

LOA. – Y qué te pasa cuando escuchás a actores de la oposición que dicen que a esa plata ‘se la robaron’, negando que ustedes la usaran en sueldos.

D. R. – Hay que ver desde dónde se dicen las cosas y con qué intencionalidad, porque cada vez que había una aplicación de esos fondos, había un proceso que está reglamentado, no es que vos abrís un cajón y sacás la plata, hay un procedimiento con instrumentos legales donde se informaba a la Cámara de Diputados, al Tribunal de Cuentas. Es un procedimiento que es bastante transparente, pero bueno.

Yo me acuerdo que cuando asumí, en agosto de 2009, Santa Cruz tenía un presupuesto con un déficit de mil ochocientos millones de pesos y el valor del dólar era bajo. Y se había tratado de fondear y habían hablado de hacer un fideicomiso con regalías petroleras que fracasó. En la situación de la provincia era de público conocimiento que tenía un déficit tremendo, lo mismo que la situación de las cajas. Hay cuestiones que uno puede agarrar y decir ‘miro para un lado, para el otro y digo lo que me conviene’, pero tampoco nos podemos hacer los distraídos. Nadie puede escandalizarse hoy con que las cajas sean deficitarias, si saben perfectamente que los municipios no aportan. Hoy es diferente, pero en ese momento de Santa Cruz los municipios sumaban lo que recibían por coparticipación, regalías y recaudación y no les alcanzaba para sueldos líquidos, necesitaban la asistencia del Tesoro Provincial, ¿cómo se podía pretender que pagaran los aportes? Eso se sabía, ¿estaba bien?, ¿estaba mal? Era la realidad.

LOA. – Los municipios tampoco adhieren a las pautas de responsabilidad fiscal, ¿Río Gallegos lo va a hacer?

D. R. – Cuando estábamos en el Ministerio de Economía, y te hablo del año 2010-2011, mandamos la Ley de Responsabilidad Fiscal y quedó en la nada. Nunca salió. Creo que ahora en el 2020 va a haber una Ley de Responsabilidad Fiscal que se va a sancionar. En su momento invitaban a los municipios, pero nosotros como provincia estábamos y teníamos que cumplir determinados estándares, pero los municipios son autónomos, tienen autonomía consagrada por la Constitución, independientemente de que tengan la Carta Orgánica. Vos no podés imponerles, ellos tienen que adherir.

Ahora, desde nuestra parte, yo no me puedo desdecir de lo que pensé siempre y voy a tratar de que Río Gallegos esté a la cabeza de todos los procedimientos que sean de responsabilidad fiscal, con transparencia e información de los números.

LOA. – ¿Cómo quedó tu relación con el ex gobernador Daniel Peralta?

D. R. – Desde que me fui de la función pública, me dediqué a otras cosas y no tuve más contacto. Tengo una relación y una mirada de respeto y siempre voy a tener buenos recuerdos y gratitud, porque él confió en mí en un momento bastante complicado de la provincia y me dio la posibilidad de acompañarlo desde un lugar.

Yo entiendo a la función pública como algo transitorio, pasajero. No nací ni empecé a vivir, ni cambió mi vida cuando fui ministro ni cuando dejé de serlo. Son alternativas. Hay gente que parece que si no está en un cargo no puede vivir y un día esta acá, otro día allá, y entonces hay políticos que parecen antibióticos de amplio espectro y sirven para todo. Otros vemos la función desde otro lado, no la carrera de empleado público, sino desde una visión lateral

LOA. – ¿Por qué nunca fuiste candidato?

D. R. – En su momento tenía la posibilidad de ser candidato a intendente de Río Gallegos, pero en ese entonces era ministro y el gobernador dijo que el que quería ser candidato tenía que renunciar y no ser funcionario a la vez. Y me pareció entendible y elegí seguir siendo funcionario hasta diciembre de 2011.

LOA. – ¿Peronista?, ¿kirchnerista?, ¿cómo te definís políticamente?

D. R. – Ahí tenemos una cuestión de encasillamiento que me parece que atrasa en el tiempo. Nací en el ‘75 y he visto peronistas que no tiene nada que ver con el peronismo de Perón, he visto radicales que no tienen nada que ver con el radicalismo de Alem o de Irigoyen. Si uno ve la historia, los ismos han mutado y adentro del peronismo tuviste muchas cosas. El menemismo tenía el escudo del peronismo. El kirchnerismo es otra expresión más amplia.

Si la idea es tener un frente que agrupe otras miradas, que no sea una cuestión pura y exclusivamente dogmática, que le da esa amplitud y elasticidad y que lo hace ser un fenómeno casi único en la política americada, entonces, bajo ese punto de vista sí, soy peronista.

LOA. – ¿Cuál es la historia de tu familia?

D. R. – Nací el 20 de abril del ‘75 en Río Gallegos. Mi abuelo fue Premio Villarino, nació en el ‘13 en Comodoro, pero vino rápido para acá. Toda mi familia es de acá. Mi mamá fue docente, directora de la Escuela Nº 15 y se jubiló como vocal de la junta. Mi papá siempre estuvo en la empresa de mi familia y que fundó mi abuelo antes que yo naciera.

Mi abuelo se jubiló en Argensur y empezó vendiendo latas de tomate y después se asoció con un hombre de Buenos Aires, Carlos Santamaría, que pone el capital. Hicieron una sociedad que se llamaba ‘Sanvar’ e hicieron un depósito donde terminaba Gallegos, que era Lisandro de la Torre y Ruta Tres, y ahora es Juan Bark 130. Ahí empezaron a distribuir bebidas y alimentos. La empresa era una SRL y después de la ‘hiper’ se convirtió en una sociedad anónima y se separó.

Cuando yo era chico teníamos una casa de electrodomésticos que se llamaba ‘Centro TV Color’, que está donde estaba el Banco Galicia hoy, pero también teníamos otros emprendimientos en otros lugares.

Con la sociedad anónima se hizo una sociedad familiar y nosotros elegimos quedarnos con ‘Sanvar’, donde mi tío, mi tía, mi papá y mi mamá tenían dividido el paquete en 25 por ciento cada uno. Cuando Tierra del Fuego era territorio nacional, me acuerdo de viajar con mi papá porque vendíamos ahí también.

Hemos tenido el drugstore ‘Pichín’, que distribuíamos cervezas, cigarrillos, chocolates, pegamento, fiambre, de todo. Cuando yo era chico era golosinas por todos lados.

Somos tres hermanos, soy el mayor, soy contador público y licenciado en administración, Mariela me sigue, es del ‘77 y es abogada y escribana, trabaja en el Poder Judicial, y mi hermano más chico, Gabriel, cumplió 32, es licenciado en Ciencias Políticas y está terminando abogacía, pero trabaja en el negocio con mis primos. Fuimos todos buenos alumnos.

Hice la escuela primaria en la 15. Ser el hijo de la directora no está bueno, ahora se llama bullying, antes te decían de todo. Y la secundaria en el Salesiano, cuando era sólo de varones.

LOA. – ¿Cuál fue tu primer trabajo?

D. R. – No rentado, hice radio cuando era chico. Conducción, música en una FM que estaba acá. Yo estudiaba y nos quedábamos en los veranos con algunos amigos. Conducía y pasaba música. Pero mi primer recibo de sueldo fue cuando volví en el 2000 y empecé a trabajar en el Tribunal de Cuentas, después empecé a trabajar en Medisur y puse un estudio contable con unos amigos.

LOA. – ¿Cuál es tu presente, además de la gestión municipal?

D. R. – Estoy casado en segundas nupcias, tengo tres hijos, Ignacio (16), que es el hijo del primer matrimonio de mi mujer pero que lo quiero como mío, Morena (13) que es mi primera hija y vive conmigo y Benicio (7), que es el más chico que tengo con mi mujer.

LOA. – ¿Tenés algún hobby o sos fan de algo?

D. R. – Me gusta mucho la música, mi banda favorita es ‘Depeche Mode’, siempre escuché más música anglosajona que en español. Pasaba música, entonces escuchaba mucha electrónica y deambulaba por todos los boliches. Cuando era chico salía mucho. Fan de Boca, bostero. Los hinchas de Boca no nos hacemos hinchas, nacemos, entonces tenemos una pasión exacerbada a veces.

Juego al fútbol, al pádel, al tenis, jugué al básquet mucho tiempo en el Boxing. Leo mucho, juego con mis hijos, veo series, ahora estoy con ‘Ray Donovan’, que la pasa HBO y va por la sexta temporada.

LOA. – ¿Religión?

R. D. – Sí, tengo tatuajes sobre el tema en mis brazos. Soy creyente, pero más allá de eso, una cuestión es la religión y otra la iglesia. Soy católico bautizado, pero tengo varios cuestionamientos con algunos temas dogmáticos de la Iglesia, con lo cual creo y soy católico, pero no me vas a ver en misa. Tengo mi fe y se dónde la tengo.