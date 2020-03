El Gobierno de la provincia informó que el viernes por la noche se sumó un nuevo caso sospechoso de coronavirus en el Hospital Samic de El Calafate, al cual se tomaron las muestras para enviar a analizar.

En total son 7 los casos sospechosos en la villa turística y se esperan resultados de los mismos, informaron oficialmente.

El caso de un paciente de San Julián, cuyas muestras de hisopados fueron enviadas a Río Gallegos no fueron enviadas al Instituto Malbrán y se esperan los resultados previos. Si bien presentaba síntomas leves no se informó si tuvo nexo epidemiológico o no, por lo que no estaría confirmado si se trata de un caso sospechoso, como afirmó ayer este medio.

Santa Cruz actualizó su número de de personas que se encuentras en aislamiento y al mediodía del sábado llegan a un total de 449 en toda la provincia.

Hasta ayer a última hora ese número de vigilancia llegaba a 438.

Se trata de personas que se encuentran en aislamiento por recomendación de autoridades sanitarias.

Estas cifras son las registradas por el Sistema de Salud, y no incluyen los aislamientos sociales voluntarios.

Es importante señalar que se encuentran en aislamiento quienes presentan nexo epidemiológico, es decir que estuvieron en alguno de los países con circulación del virus.

Ciudad por ciudad

Zona Norte:

Caleta Olivia 29 casos.

Jaramillo 4 casos.

Lago Posadas 6 casos asintomáticos.

Las Heras 32 casos.

Los Antiguos 14 casos asintomáticos, uno fue dado de alta después de haber cumplido los días de aislamiento establecidos.

Perito Moreno 33 casos.

Pico Truncado 52 casos sin síntomas.

Puerto Deseado 11 casos.

Zona Centro:

Gobernador Gregores 2 casos asintomáticos que cumpliendo los días de cuarentena establecidos recibirán el alta en las próximas horas

Piedra Buena 1 caso de aislamiento social sin nexo epidemiológico con respuesta favorablemente al tratamiento.

Puerto Santa Cruz 9 casos con nexo epidemiológico.

San Julián 42 casos que cumplen el aislamiento social.

Zona Sur:

Río Gallegos 92 casos registrados.

El Chaltén 57 casos.

El Calafate 14 casos.

Río Turbio 38 casos.

28 de noviembre 12 casos en aislamiento preventivo asintomáticos.