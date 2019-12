Hispano visita a Instituto

Hispano Americano, el equipo que representa a Santa Cruz en la Liga Nacional de Básquet, sigue de gira. Tras vencer a Atenas por 94 a 90, se presenta esta noche a partir de las 21:30 en el estadio Carlos Cerutti de Instituto de Córdoba.

Carlos Buemo, quien aportó 14 puntos en el último cuarto en el partido del lunes, comentó que el equipo mantiene la mejor actitud. “Mi sensación es muy buena. Ganar es lindo y en condición de visitante es más significativo aún”, señaló el jugador que porta la casaca N° 6. “Trabajamos muy bien la parte ofensiva y defensiva, nunca nos salimos de las ideas principales que teníamos con respecto al partido. Se disfrutó, ya estamos preparando el equipo para el partido. Reforzar las cosas que hicimos bien porque sabemos que será un partido bastante duro”.

Para finalizar y respecto a cómo lo recibió el equipo y el cuerpo técnico destacó: “Me ayudan muchísimo para que me introduzca en el esquema de juego. Llegué y me dieron bastante participación, eso me sube la confianza. Trataré de aportar lo que sé al equipo, y contento por poder colaborar lo más que pueda”.