El Club Deportivo Hispano Americano y el Atlético Boxing Club suspendieron todas las actividades deportivas para evitar la propagación del coronavirus.

Ambos equipos lo anunciaron luego del mensaje del presidente de la Nación Alberto Fernández donde entre otras cosas anuncia la cancelación de las clases por 14 días.

“Hispano suspende todas sus actividades tanto sociales como deportivas (Sede- Natatorio- cancha de fútbol- centro recreativo Río Chico) hasta el 31 de marzo”, anunció.

En tanto Boxing informó que el club decidió suspender las actvidades deportivas hasta el 31 de marzo.

“

¡Quedate en casa!. Cuidate, cuidá tu salud, la salud de nuestros abuelos, padres e hijos. Cuidémonos!!!. NO SON VACACIONES. NO paseos. NO salida al cine. NO vayan a fiestas”, pidió el Hispano.