En el partido inicial del año, Hispano Americano recibió en el gimnasio Rocha a su par de Platense y perdió por un punto. Es momento de volver a los entrenamientos y pensar en el juego que tendrá el lunes 13 desde las 21:00 con Estudiantes de Concordia, donde juega un conocido: Gonzalo Torres.

El equipo que representa a Santa Cruz en la Liga Nacional de Básquet, Hispano Americano, jugó su primer partido de 2020. Fue el miércoles en el gimnasio Rocha y ante Platense, cruce en el que los celestes del sur mantuvieron un buen rendimiento en cancha y en el tablero. Fue a último momento, por un doble Saglietti, que el Calamar pasó al frente y cerró el partido con una diferencia de un punto.

Lo que viene

Lo que le espera al elenco que dirige Bianchelli es Estudiantes de Concordia, que abre el año jugando con Gimnasia de Comodoro Rivadavia. La expectativa de los ‘verdes’ es ganar en ruta y luego llegar a Río Gallegos para afrontar el compromiso el lunes 13 en el municipal riogalleguense.

Un ex referente celeste llega a nuestra ciudad para defender la camiseta de Estudiantes.

Estudiantes partió ayer a Buenos Aires para iniciar el camino de su primera gira del año, en la cual enfrentará a Gimnasia de Comodoro Rivadavia, Hispano Americano y Boca Juniors. Previo al viaje, Gonzalo Torres habló sobre los entrenamientos que realizaron en el Gigante Verde, el diálogo que tuvieron con Eduardo Jápez y explicó cómo lleva adelante la función de referente del grupo.

La palabra de Torres

“El equipo mantiene el ánimo y las energías arriba. Somos conscientes de que a pesar de los malos resultados, no hay tiempo para frustrarse, nosotros seguimos trabajando todos los días para seguir creciendo juntos con positivismo, seriedad y una necesaria cuota de alegría”. De esa forma describió Gonzalo Torres la actualidad que vive el plantel de Estudiantes.

El pivote de 25 años está transitando su segunda temporada con la camiseta del “Verde” y en esta ocasión le tocó cumplir la función de ser uno de los líderes del plantel superior. “Me siento a gusto, aunque también estoy aprendiendo a serlo. Me tocó pasar de ser del segundo bloque a ser del primero y lo asumo con mucha responsabilidad, no sólo en el juego, sino en el temperamento del equipo. A su vez, sigo aprendiendo partido a partido y disfruto el desafío”, explicó Torres, ex jugador de Hispano. (Fuente: Prensa Estudiantes – LOA)