Fernando Vera capturó un pedacito de historia en la fotografía que tomó en el momento y el ángulo justos. En primer plano, se puede ver el remolcador “Enrique”, y de fondo, desenfocado, se puede divisar el velero Pros, que arribó ayer al muelle de Río Gallegos.

Las dos embarcaciones tienen su historia particular, y se cruzan una increíble imagen tomada por el fotógrafo local.

Según lo que contó a La Opinión Austral, él había ido al mediodía a fotografiar la marea alta, cuando se encontró con un tumulto de gente, por lo que decidió esperar a ver qué pasaba.

“A la costanera llegué a las 12 del mediodía y esa foto la tomé a las 12:45. Esperé casi una hora”, señaló.

“Vi un velero a lo lejos, pero no tenía idea. Pero al ver tantos fotógrafos y gente sacando fotos con el celular, ahí pensé que algo importante se iba a dar, y una persona que no conocía me invitó a pasar al muelle, porque yo estaba afuera. Y me quedé de frente al remolcador, esperando que el velero cruzara por el lado izquierdo así capturar los dos barcos”, detalló Fernando.

Para poder obtener el producto final, debió hacer “varios disparos antes para encuadrar bien, y al trabajar en larga exposición tampoco sabía si el velero iba a salir, salió en una sola y fue en esa”, explicó.

Las dos historias

El “Enrique” fue construido en 1929 por Goole Shipbuilding & Repairing Co. Años más tarde, pasó a ser propiedad de Yacimientos Carboníferos Fiscales (YCF) para colaborar en las maniobras de atraque al muelle El Turbio en Río Gallegos. En el año 1994, al ser privatizado el yacimiento, pasó a ser propiedad de la empresa concesionaria, Yacimiento Carbonífero Río Turbio S.A. Desde el año 1993 fue varado en la “ría”, quedando abandonado en la costa.

El velero Pros, por su lado, es una embarcación que salió en agosto de 2019 desde la ciudad española de Sevilla, con el objetivo de emular la Primera Vuelta al Mundo realizada por Magallanes y Elcano hace 500 años. La tripulación viajará por todo el mundo en un período de tres años, culminando en el 2022. Luego de su paso por Río Gallegos, su destino es cruzar el Estrecho de Magallanes, para hacer su próxima escala en Punta Arenas, Chile.

