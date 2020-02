Cerró este domingo la última jornada de la edición 2020 de la Fiesta Nacional del Róbalo. Colapsó la localidad anfitriona con más del doble de personas que esperaba recibir, principalmente familias. Artistas locales, provinciales y nacionales pasaron por el escenario del evento, como también músicos de Chile.

La 5ta Fiesta Nacional del Róbalo superó ampliamente las expectativas del intendente de Puerto Santa Cruz, Néstor González, quien en diálogo con La Opinión Austral repasó las cuatro jornadas del evento y las diferentes actividades que se llevaron adelante.

Si bien hace cinco años se realiza esta celebración de carácter nacional, es en realidad su edición número 18, porque comenzó como un festival local que fue creciendo hasta volverse provincial y luego siguió rompiendo récords año atrás año, hasta transformarse oficialmente en un evento argentino que moviliza exponencialmente la economía de la localidad.

Expectativas ampliamente superadas

Este 2020 anunciaron desde la Municipalidad que esperaban recibir unas 5.000 personas, pero las “expectativas ampliamente han sido superadas, el sábado de vendieron 9.000 entradas, más los menores que no pagaron, superamos seguro las 10.000 personas”, contó orgulloso González y describió un público principalmente familiar.

Los Tipitos pasaron por Puerto Santa Cruz. Foto: (Karina Taberne).

Además de los shows y de las competencias deportivas, con las que también rompieron récords de pescadores inscriptos (ver más en suplemento Latidos), sumaron puestos de artesanos y productores, el patio de comidas y actividades para que “se divierta la gente”, por ejemplo se brindaron clases de zumba y ritmos en las que “la gente bailó adentro y afuera del predio”, aseguró el intendente.

Alojamientos colapsados

Con respecto a la capacidad hotelera, el funcionario explicó que estuvieron colmados y además Piedra Buena también, por la proximidad. “El intendente Federico Bodlovic me aseguró que no había camas libres, somos las dos localidades que trabajamos el alojamiento en estos días para el festival”.

Lucas Sugo también dijo presente. Foto: (Karina Taberne)

En Puerto Santa Cruz ampliaron la oferta de alojamientos alternativos y explotaron los campings, “además habilitamos mucho la zona de chacras y se sumaron algunos emprendimientos para acampe. Gracias a todos, la gran mayoría de la gente pudo tener un espacio, aunque hubo algunos que tuvieron que volverse después de los shows”, describió.

“La verdad es que todo salió muy bien”

González se manifestó muy satisfecho por el éxito del festival, sosteniendo que “la verdad es que todo salió muy bien” y agradeció al Gobierno Provincial porque “fue fundamental el acompañamiento para que esto haya salido así, no sólo desde lo económico, sino con la presencia de la Policía, Turismo, Protección Civil y de cada una de las áreas que estuvo y acompañó”.

Por su parte, el jefe de Gabinete del Municipio de Puerto Santa Cruz, Horacio Conde, confirmó lo dicho por el intendente y dijo que “los números con los que especulábamos quedaron en la historia, la primera noche de festival tuvimos más de cuatro mil personas y la segunda noche superamos las 6.000”.

Adelantó que “seguramente el lunes tendremos los números oficiales del parte policial” y como dato de color, contó que sólo en las dos primeras jornadas se vendieron más de 3.500 litros de cerveza.

Repaso de las jornadas

La edición 2020 de la Fiesta Nacional del Róbalo comenzó el jueves, con shows de artistas regionales, de valores locales, santacruceños y de Puerto Natales, Chile. Fue la jornada que, según contó el mismo intendente, calentó el ambiente.

En el escenario, emplazado en el camping municipal, sonaron la primera noche los locales Alto Rescate, Elunei Kendziura, Kontrapulso y Valentina Bermúdez; La Extrema de Puerto Natales, Los Ángeles del Sur de Pico Truncado y el cierre estuvo en las manos de la banda porteña Trueno.

El viernes, segunda jornada, se abrió el abanico de actividades y comenzaron los eventos deportivos, lúdicos y recreativos, además de los espectáculos artísticos. “Fue la noche más potente, ‘el boom’, porque se sumaron a las figuras regionales artistas nacionales”, relató el intendente.

Ante un público colmado de gente, fue la noche que colapsó el predio municipal con más de 5.000 personas dentro, donde sonaron Agustín Aedo de Río Gallegos, la banda de rock nacional Los Tipitos, el uruguayo Lucas Sugo y desde Buenos Aires llegó para cerrar la segunda luna Rodrigo Tapare.

Si bien el sábado comenzó a desarrollarse principalmente la parte deportiva del evento, hubo además un asado solidario donde se hicieron 12 corderos al palo, que se vendieron por porción y lo recaudado fue para dos instituciones locales que trabajan con personas con discapacidad: una ONG dedicada a la equinoterapia y la Escuela Municipal de Equitación Integrada.

Pasadas las 20:30 horas, abrió el escenario Octavio Ferreyra, un joven de Río Gallegos, y lo siguió el grupo local El Swin, “uno de los más importantes que tenemos en Puerto Santa Cruz”, contó González.

Y durante la tercera luna, el fuerte de los espectáculos de orden nacional estuvo en manos de V-One, una banda de cuatro jóvenes de entre 18 y 22 años que hace pop urbano y es un grupo revelación para los adolescentes salido del programa televisivo La Voz.

Foto: (Karina Taberne).

El cierre estuvo a cargo de la cantante argentina de cumbia Rocío Quiroz, ganadora del Premio Carlos Gardel en 2016 (ver cuadro), quien “animó y trabajó mucho el ida y vuelta con el público”, recordó el intendente.

El domingo hubo una degustación de platos de róbalo, donde la gente pudo probar diferentes recetas y conocer el sabor del pez que da nombre al festival.

Elección de la Reina y última luna en el escenario

Una vez finalizado el concurso de pesca y realizada la premiación (ver más en suplemento Latidos), se hizo el cierre de la elección de la reina. “Este es el último año que hacemos esta coronación del reinado, vamos a buscar darle una vuelta, porque es importante para el evento, de ahí sale la representante, pero buscaremos adecuarnos a los nuevos tiempos”, aseguró González.

El Intendente posó junto a la Reina y princesas. Foto: (Karina Taberne).

A partir de las 20:30 horas, se habilitó el escenario y arrancó la última luna el grupo local Mata Negra, luego fue el turno del artista local que vive en Córdoba Franco Orozco, seguido por el dúo de folklore Dou Aruma, Los Seniors con su folklore andino del norte argentino y la cumbia de La Kuppe cerró el festival.

Rocío Quiroz dialogó con nuestra enviada especial

La tercera luna de la Fiesta Nacional del Róbalo tuvo como show principal a la cantante Rocío Quiroz, de Buenos Aires, quien se subió al escenario junto a su banda y cerró la noche a toda cumbia.

“Estamos muy contentos de poder estar acá”, expresó la joven de 24 años, “estoy donde estoy gracias a la gente y no me olvido de donde salí, es por eso que la gente me tiene tanto aprecio”, dijo en entrevista con los medios.

“Con cada canción, con cada letra que hacemos tratamos de llegar a las personas, a las mujeres más que nada”, señaló, manifestando que la música la ayudó en sus momentos difíciles. “Sé que muchas mujeres están sufriendo violencia de género, sé que es muy complicado salir, a mí la música me dio la fuerza de seguir adelante”.

“Hace siete años que estoy en la movida tropical, siempre apostando y dedicando todo a la música, a estar viajando y estar con la gente”, comentó la cantante.