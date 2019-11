Hockey: San Jorge define las finales en casa

Este fin de semana se llevarán a cabo las instancias finales de la Liga de la Asociación de Hockey Santa Cruz Zona Norte en la disciplina Hockey.

Los finalistas llegaron a este crucial momento luego de enfrentar, en sus partidos previos, a rivales muy duros. La Asociación de Hockey de Santa Cruz Zona Norte confirmó los encuentros a disputarse en la cancha de la Asociación de Hockey de la entidad. Serán este sábado 30 y domingo 1.

Mañana, sábado, San Jorge juega la final en Sub 12 y Sub 16 en Damas. En la categoría masculino, la Sub 14 definirá el primer puesto y la Primera irá por el 3ro o 4to puesto.

El domingo llega el turno de las finales Sub 14 Damas. Las Mamis, categoría Mayor, son nuevamente finalistas y competirán ante Santino, tras vencer a Leons por 2-0 (goles de María Vera y María Inés Mayorga). La Primera Damas también definirá su nueva campeona de la Liga de la Asociación de Hockey Santa Cruz Zona Norte.

Cronograma

Sábado 30

09:30 San Jorge – Cauquén (final Sub 14 Caballeros)

15:00 San Jorge – Náutico (3 y 4 puesto 1° Caballeros)

16:30 Amigos – San Jorge (final Sub 12 Damas)

17:30 Lagartos – San Jorge (final Sub 16 Damas)

Domingo 01

10:30 San Jorge – Amigos (final Sub 14 Damas)

13:30 San Jorge – Santino (final Categoría Mamis)

16:00 Amigos – San Jorge (final 1° Damas)