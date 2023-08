Yoppen de Río Grande se coronó campeón del torneo de hockey M30 "María Marta"

En el marco de las actividades deportivas por los festejos de los 103 años de Atlético Boxing Club de Río Gallegos, se disputó entre el 25 y 27 de agosto el torneo Hockey M30 "María Marta", en homenaje a una exentrenadora de la institución.

FOTO: NICOLAS PEREZ/LA OPINIÓN AUSTRAL

Se trata de María Marta Dreidemie, quien actualmente reside en la provincia de Neuquén y a quien esperan sus exalumnas. El agasajo es en reconocimiento a sus años en el club, en el que dedicó tiempos valiosos a la enseñanza y capacitación, promoviendo los primeros encuentros entre escuelas y dejando un legado en sus colaboradoras.

A la final llegaban el Atlético Boxing Club y Yoppen de Río Grande, que salieron primeras en sus grupos A y B respectivamente.

En cuartos, el Boxing Club superó a URC de El Calafate desde los penales, semifinales a ECRHC de Ushuaia y cayó en la final frente a las de Río Grande.

FOTO: NICOLAS PEREZ/LA OPINIÓN AUSTRAL

Mientras las campeonas en cuartos vencieron a Old Lions por 5-1, en "semis" a Tercer Tiempo de Río Gallegos por 5-1 y en la final ganaron por la mínima frente a las locales.

La final estuvo muy cerrada, con ambos clubes intentando anotar pero no pudiendo por las arqueras que tuvieron una gran final. Fueron cuatro tiempos muy interesantes, pero en el último cuarto Yoppen atrapó un rebote y logró el único gol del partido a minutos del final. Fue 1-0 para las chilenas.

Protagonista

La Opinión Austral habló con María Marta Dreidemie la cual se mostró muy contenta con la dirigencia del Boxing Club por poner su nombre a un torneo.

FOTO: NICOLAS PEREZ/LA OPINIÓN AUSTRAL

"Es un orgullo, cuando me avisaron del reconocimiento me sentí muy feliz. Nunca se pierde, estar en una final es demasiado, las chicas del Boxing lo hicieron muy bien. En cuanto a la organización me asombró, al igual que el nivel de los equipos, es muy interesante, la final fue muy cerrada y en cuanto a los árbitros también lo hicieron perfectamente", aseguró.

María Marta también tuvo palabra para la gente del club: "Muchas gracias por todo, hay que seguir para que todo esto crezca. Mi corazón es verde."