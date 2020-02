En LU12 Radio Río Gallegos, primero, y en La Opinión Austral, después, “Rody” Rodríguez desarrolló la mayor parte de su carrera como locutor, redactor, periodista y director, siendo artífice y testigo de grandes hitos en la historia del periodismo santacruceño.

El periodismo en Santa Cruz despide a uno de sus mayores referentes, porque Rafael “Rody” Rodríguez estuvo entre los principales actores apenas surgió la provincialización. Murió en la madrugada del 17 de febrero. Ahora es inspiración para los jóvenes periodistas. Hizo de todo: radio, gráfica, televisión y mucho más. No había barreras para su imaginación. Era claro, conciso, ejecutivo. No perdía su tiempo. Un hombre orquesta de los medios al que nada ni nadie amedrentaba.

El 1º de junio de 1961 ingresó a LU12 Radio Río Gallegos y a La Opinión Austral, convocado por su propietario, Alberto Raúl Segovia, donde se desempeñaría hasta el 20 de diciembre de 1997. Y pensar que venía por un par de años. En todo ese periodo tuvo alejamientos breves, a saber: informativos en Radio El Mundo (1963); información pública para noticieros de Canal 9 y LU 14 (1969); prensa en el Senado de la Nación (1983), y prensa en Canal 2 (1986).

En Buenos Aires, entre 1952 y 1961, desplegó sus primeras armas dentro del periodismo con el periódico El Progreso de Hurlingham; revista Radiofilm, y publicaciones de Editorial Perfil. Además fue presentador de orquestas de tango durante el apogeo de la música popular.

En 1961 se inició en La Opinión Austral como redactor de notas especiales y en 1970 fue editor y redactor del primer suplemento dominical del diario, dedicado a la historia de Santa Cruz y espectáculos locales.

Era además editor y redactor de un suplemento tipo revista con la colaboración de Carlos Omar Rodríguez, y editor y redactor de las ediciones especiales para los aniversarios: 10, 15, 20 y 25 años del diario, como también fue el coordinador, redactor y editor del Álbum del Centenario de Río Gallegos y el Cincuentenario de LU12 Radio Río Gallegos.

Reconocimiento en el Concejo Deliberante de Río Gallegos.

Entre1972 y hasta 1983, fue el redactor de las editoriales -que se escribían diariamente- en reemplazo del fallecido don Juan Hilarión Lenzi.

En los comienzos de La Opinión Austral lo acompañaban Alfonso Levatti, Emilio García Pacheco, Horacio Saintaman y Manolo Rodríguez, con quien compartió interminables vigilias cuando el diario se terminaba de imprimir a las ocho de la mañana.

Tuvo tres hijos: Rody, Marcela y María Cristina. Estaba en pareja con Marta Marambio.

En una entrevista que realizamos algunos años atrás, mencionaba: “Es verdad que mis primeros pasos en el periodismo se dieron en Buenos Aires, sin embargo mi escuela de periodismo -y de la vida- fue la empresa a través de don Alberto Raúl Segovia, mi padre, mi hermano mayor, mi amigo, a quien todos los días dedico mi agradecido recuerdo”.

Hombre de carácter, no aceptaba un “no” como respuesta en la redacción porque entendía que para hacer buen periodismo no había límites.

El trabajo periodístico que le dejó el mayor recuerdo fue en 1979, en “La avutarda”, que era un espacio en el que se criticaba en tono de broma e ironía las acciones de gobierno. No era fácil -recordaba- porque se trataba de un gobierno militar, no obstante, contaba con todo el apoyo de Segovia, a pesar de las “recomendaciones” de no seguir con la columna. Otro momento importante fue la editorial titulada “Ni oficialistas, ni opositores, independientes”, publicada en 1995. Y sus escritos más dolientes fueron las crónicas del incendio de LU12 y la muerte de don Alberto Raúl Segovia. Fue periodista de Noticias Argentinas, Perfil y directivo de Microfón Argentina.

Inició su labor en el diario participando de una tarea artesanal, sin computadoras ni Internet, sin teletipos, recibiendo noticias por telegrafía, con textos armados letra por letra, sin cámaras ni grabadores digitales. Una época donde la radio era magia, imaginación, sin televisión ni comunicaciones extra provinciales directas. Por ejemplo: una llamada telefónica a Buenos Aires podía tener hasta diez horas de demora. “Rody” lo sintetizaba de esta manera: “El diarismo era y es inteligencia, pensamiento, capacidad de ser objetivos y dejar en palabras escritas lo que en el futuro será la única base creíble para escribir la historia. Creo que no sirvo para dar consejos por la sencilla razón que el inteligente no los necesita y el tonto no los aprovecha, y más en una época en la cual muchos de los que actúan en periodismo hablan o escriben como ‘estando de vuelta’, cuando en realidad todavía no fueron a ningún lado”.

En los últimos años era habitual encontrarlo rodeado de afectos y amigos, conversando sobre mil temas de interés, además de ser fuente permanente de consulta. Concurría generoso y puntual a donde lo invitaran, participando de charlas y debates. Es verdad que también recibió diversos homenajes que le devolvían la alegría de mantenerse vigente. El último: en diciembre de 2019, el premio Segovia a su trayectoria. Es por esto que el legado de “Rody” Rodríguez como profesional de fuste es inmenso. Los que tuvimos la suerte de trabajar y aprender junto a él, lo despedimos con el mayor de los respetos. ¡Hasta siempre maestro!