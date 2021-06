Horóscopo de hoy, 08 de junio, para todos los signos del zodíaco

Aries

Te sientes una persona llena de autosuficiencia este martes, y también, un poco desarraigada con la familia y los amigos. Estás en una jornada en la que te cuesta entablar conversaciones, y en la que eres más feliz cultivando tu jardín interior. En el trabajo vuelves a sentirte cómodo, de un modo que hace semanas que no sentías. Sabes que cerca de ti hay gente con buenas intenciones. Tendrás un buen sentido del equilibrio, y destacarás en los deportes individuales. El esfuerzo de hoy estará centrado en resolver asuntos de papeles o trámites. Procuren estar atentos a llamados o mensajes que pueden traer noticias en el plano de las actividades. Revisen lo que comen y corrijan para comer más sano.

Consejo del día:Las comidas picantes te pueden caer mal en el estómago, considera llevar sal de frutas en tu cartera.

Color:dorado

Número de la suerte: 45

Tauro

Se te irán los ojos hacia las personas más atractivas aunque tengas pareja estable. Si estás soltero serás muy superficial y sólo te fijarás en el aspecto físico. Leo, ¿Tienes en mente una escapada? pues te va a tocar apretarte un poco más el cinturón. Eres ambicioso en cuanto a su carrera profesional, recuerda no descuidar a tu familia y amigos con tal de obtener éxito. Hoy la percepción tendrá fuerte presencia por sobre su típica racionalidad. Es importante escuchar la voz interior que a veces dista de lo racional. Sorpresa en el plano afectivo que los ayudará a levantar el ánimo. Entusiasmo.

Consejo del día:si quieres encontrar el amor, abre tu radar de búsqueda.

Color:celeste

Número de la suerte: 34

Géminis

Te tocará darle el doble de cariño a tu pareja, que tendrá un día un tanto gris; tendrás que tener un poco de paciencia. Sé el Sol que le dé luz en su oscuridad, le permitirás recuperar su habitual alegría, o controlar su estrés. Te tocará tomar decisiones importantes con respecto a tu trayectoria profesional, pero careces de los elementos para ver la situación con la necesaria claridad. Prueba a distraerte a través de la práctica deportiva, te ayudará a concentrarte, y a la vez pondrás tu cuerpo a tono. Sensación de hastío por problemas con las parejas. Busquen las respuestas que necesitan tener abriéndose en un diálogo sincero y bien intencionado. Día en el que las finanzas podrían tener alguna ventaja en ustedes, piensen bien en qué invertir.

Consejo del día:Canalizarás la frustración.

Color: plata

Número de la suerte: 9

Cáncer

Tu predicción para hoy en el amor, revela que no se prevén conflictos en la familia, el ambiente del hogar será relajado y agradable. En el ámbito profesional, el tránsito de Júpiter señala que Libra tendrá éxito en sus esfuerzos de cambio de trabajo. En cuanto a tu salud, quizás has ido dejando de lado los buenos hábitos, por falta de tiempo, porque tienes la cabeza en otro sitio, o por pura pereza. Esto no te beneficia. Sirve siempre poder aspirar a más en el plano de las actividades. La ambición sana abre puertas y eleva el alma. Hoy dejen un poco de lado la extrema intuición y primen sobre ella la máxima dosis de racionalidad para poder resolver un tema financiero.

Consejo del día:Es mejor que desde hoy, comiences a recuperar, si las tenías, las buenas costumbres.

Color: rojo

Número de la suerte:19

Leo

Las relaciones con personas de otra generación pueden enfriarse y dejar en claro que debes hacer un esfuerzo por comprender las motivaciones propias de la edad. Mercurio en Aries promueve viajes por negocios o trabajo. Se trata de viajes de cercanía o mediana distancia que pueden ser muy estimulantes aunque quizás te tomen por sorpresa y debas preparar tu maleta con muy poco tiempo de antelación. Leoninos buscan respuestas de manera muy apurada. Controlen la ansiedad y hagan de cada minuto un útil momento que otorga posibilidades múltiples en la vida. Hay que tratar de manejar los nervios y el exceso de preocupación. Respiren.

Consejo del día: Hoy se observan alineaciones planetarias que favorecen el iniciar pequeñas rutinas que favorezcan tu cutis y el modo en el que cuidas tu piel.

Color: violeta

Número de la suerte:22

Virgo

Este será un muy buen momento para el amor de pareja. Sentirás cada vez más la necesidad de armonía y suavidad en tu vida familiar. En el entorno profesional y económico, si decides mejorar tu poder adquisitivo, no dudarás en aumentar tus iniciativas. Sin embargo, hay que estar alerta a todas las señales.

En cuanto a la salud, hoy te notarás con buena resistencia de fondo, a pesar de algunos pequeños momentos de nerviosismo debido a un Urano de mal aspecto. Virginianos estén atentos y analicen bien antes de dar respuestas apresuradas en el área de las actividades. En el plano afectivo se presentan pensamientos que apuntan a cuestionar más profundamente lo que realmente sienten.

Consejo del día: no pierdas de vista tu optimismo natural.

Color: azul

Número de la suerte:11

Libra

Es un buen momento para dar una vuelta de página y recibir la frescura de las energías acuarianas. La luna en este signo te propone poner más atención a lo tuyo y dejar a los demás fuera de tu control. Se libre en tus manifestaciones sexuales y deja que quienes te critican hablen. No descartes discusiones dentro del ámbito profesional. Muestra paciencia y respeto por los ritmos ajenos si deseas mantener tus relaciones laborales en armonía. Proyectos que parecían truncos empiezan a tener ciertos aires de renovación y de resurgimiento. Siéntense a pensar bien y analicen las variaciones que debe aplicar para lograr el éxito. Amor muy compenetrado y romántico.

Consejo del día:Realizar ejercicio vigoroso favorecerá tu salud.

Color: turquesa

Número de la suerte: 33

Escorpio

Todo indica que hoy querrás pensar en el futuro, lo que hará avanzar a la relación. Este será uno de los principales motivos por los que tu pareja se mostrará muy complaciente contigo. En el terreno profesional, tu actitud te ayudará a conseguir mejores resultados, de hecho, tu inteligencia y tus conocimientos técnicos impresionarán a posibles socios comerciales. En cuanto a la salud, Saturno y Júpiter están presentes en tu décima casa y Marte están en tu cuarta casa. Estas pocas habituales coincidencias planetarias no pueden considerarse muy favorables. Escorpianos apunten a manejar la ansiedad que tienen respecto a las finanzas. Son tiempos complicados para todos. Aprovechen para diagramar nuevos horizontes o nuevos tintes a sus actividades. Siempre se superan las cosas. Amor convencido.

Consejo del día: Por pensar en el futuro no dejes de atender tu presente.

Color:amarillo

Número de la suerte: 5

Sagitario

Si hay cosas que no te están haciendo feliz en tu relación lo que no debes hacer es barrerlas bajo la alfombra. Los aspectos astrales te acompañan para tener una conversación y llegar a nuevos acuerdos con tu pareja. Los demás proyectarán sus miedos sobre tus decisiones: “pero no te da miedo irte a vivir tan lejos o cambiar de trabajo en esta época…”

Las alergias podrían agobiarte bastante: moqueo constante, picor en la piel, nariz taponada… Un antihistamínico mejorará los síntomas. Arqueritos la flecha vuelve a mirar a personas del pasado con quienes ustedes sentirían que quedaron cosas pendientes. Revisen qué quieren y por qué. Las finanzas algo mejor con aspectos o ciertas deudas que parecen poder ser resueltas.

Consejo del día:Los miedos de los demás, no son los tuyos. Haz tu camino y disfruta del sendero.

Color: verde

Número de la suerte: 12

Capricornio

Notas que hay un distanciamiento con tu pareja, como sin un muro interrumpiese la comunicación. Tendrás que hacer un análisis profundo de la situación común para encontrar que lo produce y solucionarlo. Vas a llamar la atención de personas muy poderosas en tu sector profesional; sé disciplinado para que se fijen en ti en el mejor de los sentidos. Nunca se sabe en qué momento podrían hacerte una propuesta formal. Hoy es un día en el que los capricornianos sentirán ganas de tomarse una tregua en todo sentido. Cansancio, hastío, molestias que provienen de la rutina diaria. Busquen airear la sensación extrema de responsabilidad que poseen y relajen.

Consejo del día: Si vas a levantar peso, recuerda flexionar bien las rodillas para no lastimarte.

Color: púrpura

Número de la suerte: 25

Acuario

La jornada se te presenta llena de magnetismo y energía en el arte del amor y de la seducción. Pierdes esa capa de vergüenza que a veces te envuelve, y te permite usar tus mejores armas. Disfrutas de las rutinas laborales, este martes pretendes que todo salga según estaba previsto. Cualquier cosa que se salga de lo corriente te pondrá nervioso y te hará perder la concentración que tenías. Acuarianos salen casi como de la galera nuevas inspiraciones o creativos proyectos que los mantendrán con una energía nueva, fresca, creativa y prometedora. Acudan a amigos y propongan esos proyectos. El amor con mucha intensidad. Día feliz.

Consejo del día: En el plato de comida no están la solución a tus problemas, así que no intentes calmar los nervios vaciando tu frigorífico.

Color:rosa

Número de la suerte: 77

Piscis

Vives unos días en los que el aprendizaje emocional ocupa un amplio espacio en tu mente. La Luna en el signo de Acuario te invita a aprender mucho de tu personalidad y a asumir como naturales tus ansias de libertad. Una reunión social o la participación en agrupaciones podrían abrir un nuevo mundo. Hoy te contactarás con personas que pueden sumar mucho a tu vida profesional. Indicaciones en el área laboral que podrían alterarles los nervios y hacerlos sentirse inseguros. Acudan a su fuerza natural y saquen a luz sus talentos y su gran sentido de la responsabilidad. El amor acompaña y ayuda a calmarse. Cena en casa acogedora.

Consejo del día:Este martes tu energía vital será excesiva.

Color:anaranjado

Número de la suerte:7

