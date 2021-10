Horóscopo de hoy, 10 de octubre, para todos los signos del zodiaco

Aries

Pisa fuerte cuando traten de cerrarte la puerta en las narices. Mereces entrar: entonces, entra. Hoy debes fortalecer tu aura. Consigue piedras de cuarzo de los siguientes colores: rosa, azul y verde. Colócalos junto a tu cama antes de dormir. Te sentirás renovado al despertar, y tu brillo se impondrá.

Color: rosa

Número de la suerte: 7

Tauro

Te vas a resistir a seguir cierta orden, pero es mejor que obedezcas. Ya habrá tiempo de pedir cuentas. Evita los riesgos relacionados con el tacto. Cuida lo que tocas y evita las sustancias abrasivas. A veces tenemos que desprendernos de algo para que las cosas mantengan su ritmo normal.

Color: plata

Número de la suerte: 9

Géminis

Nadie puede decidir por ti en los temas que importan de tu vida… pero podrían hacerlo si no te apuras a tomar una determinación. Las cosas definitivas no salen desde la bronca sino desde un análisis profundo. Hoy debes observar muy bien a tu alrededor, pues esa persona que has esperado por tanto tiempo está a punto de parecer.

Color: rosa

Número de la suerte: 77

Cáncer

Hay que prestar atención a lo que una persona muy querida va a decirte hoy. No te enojes, pues es una crítica nacida desde el amor. Tu cabeza está un poco en las nubes hoy. Esto no es necesariamente algo malo, sólo significa que es más difícil que puedas concentrarte en realizar cualquier tarea.

Color: violeta

Número de la suerte: 22

Leo

No importa que rostro te ofrezca el destino, enfréntalo con los ojos abiertos. La prosperidad está a la vuelta de la esquina, si no es que ya está aquí. Tu innato talento te ofrecerá cosas maravillosas. ¡Disfruta de este cambio positivo de los acontecimientos!

Color: turquesa

Número de la suerte: 33

Virgo

No aceptes juegos de poder, mucho menos de quien se supone que es tu amigo. No tomen en esta jornada decisiones importantes de las que podrían arrepentirse. Es un día para meditar más que para actuar. Bien saben que las cosas son reales cuando las vemos realizadas.

Color: rojo

Número de la suerte: 19

Libra

Lo justo es tomar una decisión, que no puede pasar del día de hoy. No te manejes desde los nervios en esta jornada en la que el tiempo te dará la posibilidad de replantearte cosas. Por lo menos no postergues las cuestiones relacionadas con diálogos pendientes e importantes.

Color: verde

Número de la suerte: 12

Escorpio

Tienes que saber decir NO a quien se lo merece, fuerte y claro, y decir que SI a quien te necesita, aunque no lo merezca. La solidaridad con personas del entorno se verá recompensada. Se cosecha lo que se siembra en la mayoría de las veces.

Color: amarillo

Número de la suerte: 5

Sagitario

Sientes que nunca vas a aprender, que nunca vas a terminar de entender a la gente, y que vas a repetir de nuevo esos errores, pero estos tropiezos son la mejor enseñanza. Este es un buen día para sacar de tu casa todas esas energías negativas que las últimas visitas han dejado a su paso.

Color: dorado

Número de la suerte: 45

Capricornio

Tienes que medir tus palabras, recuerda que importa tanto lo que dices como la manera en que lo dices. Un día entretenido a través de cosas que tienen que resolver dándoles resultados buenos. La vida siempre nos envía señales el punto es estar abiertos a recibirlas.

Color: púrpura

Acuario

Cuando los caminos se bifurquen, toca detenerse y esperar las señales que nos indiquen cuál es el correcto. El Destino siempre nos da alguna ayuda. Tu intuición natural y sensibilidad se intensificarán hoy.

Color: azul

Número de la suerte: 11

Piscis

Hoy es un buen día para alejarse de los que de todo se ofenden, y reírte a solas con tus pensamientos. El romance está definitivamente en el aire hoy, así que mantén los ojos abiertos a las señales sutiles de las personas de tu vida. Alguien te hablara con profundidad.

Color: celeste

Número de la suerte: 34

