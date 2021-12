Horóscopo de hoy, 12 de diciembre, para todos los signos del zodiaco

Aries

Compartir un sueño es la manera más certera de conectar con esos desconocidos. No es bueno que decidan hacer todo por sí mismos, recuerden que siempre vamos a necesitar la ayuda de los demás para sortear las dificultades de la vida y para sacar adelante un trabajo importante que debamos hacer. Hoy es un buen día para cambiar algo.

Lee horóscopo semanal y mensual

Tauro

No hay que confundir la ambición con la conveniencia. Rara vez son lo mismo. Aquello a lo que tanto habían dedicado su tiempo últimamente restaurará sus esperanzas para el futuro. Tienen la oportunidad de presenciar algo muy bello entre dos personas cercanas el día de hoy, podría ser un estímulo para buscar algo así para ustedes ya que el amor llegará para los solteros.

Lee horóscopo semanal y mensual

Géminis

Que las palabras se vean respaldadas por hechos, no por más palabras. Usen el dolor como una piedra en su camino, no como una zona para acampar. Están en un momento muy bueno para lograr grandes cosas en el trabajo donde se encuentran, pero no para moverse a otro sitio aún, tienen que poner de tu parte desde ya para avanzar hacia el otro nivel, confíen en su intuición.

Lee horóscopo semanal y mensual

Cáncer

Este es un día para no apurarse. No se trata de llegar primero, sino de acudir en el momento oportuno. Es momento para reflexionar y pensar las cosas que están sucediendo en su vida, necesitan tomar distancia de lo que les está haciendo mal y les hace parar su progreso en este momento. Deben considerar un total cambio de actitud.

Lee horóscopo semanal y mensual

Leo

Por teléfono sean la misma persona que son en la vida real. Van a ver el gran éxito que ese cambio de actitud les aporta. Alguien que les interesa responderá a sus deseos no de la manera que quieren. Pronto se darán cuenta de que no pierden mucho. Confíen en ustedes mismos. Saben más de lo que piensan. No es el día más alegre para Leo, es probable que sientan un poco de melancolía durante la jornada.

Lee horóscopo semanal y mensual

Virgo

Esas críticas que se han guardado, es mejor que sigan sin pronunciarse, pues no serán bienvenidas en este momento.

Usen el tiempo para desarrollar y mejorar sus habilidades profesionales. Si cuidan su desarrollo, lograrán el éxito mucho más rápido. La amabilidad y la paz llegarán a casa y todas las discusiones y los conflictos desaparecerán. Asegúrense de estar involucrados en crear una atmósfera familiar y amable.

Lee horóscopo semanal y mensual

Libra

No hay palabra necia que valga más que el silencio. Tienen un buen instinto para las visiones de negocio. Tienen unas cuantas maneras de tener éxito, pero deben escoger ahora. Tienen una persona a su lado que los aprecia y les da todo lo mejor que puede darles, aprecien también sus gestos y sorprendan al ser amado el día de hoy con algo especial, será algo que ambos recordarán por mucho tiempo. Por fin encontrarán armonía y amor en casa.

Lee horóscopo semanal y mensual

Escorpio

Cuando pasen frente a esa fuente, arrojen una moneda y pidan un deseo, es hora de atraer a la fortuna. Están pasando por un periodo de baja en las finanzas lo que los tiene con una preocupación extra en su vida, deben comenzar a tomar más acciones sobre esto y a intentar darle solución a sus problemas económicos con consejos sabios de alguien que sepa sobre este tema. Aparecerá una nueva oportunidad profesional y estarán encantados con ella.

Lee horóscopo semanal y mensual

Sagitario

Quien habla a sus espaldas no lo hace por desprecio, sino porque les teme. Aprovechen esa emoción a su favor. Están actuando de manera rápida y efectiva, pero sutil. Son útiles en todas las acciones que requieren inteligencia y diplomacia. Pero no se olviden de descansar después del trabajo. Necesitan comenzar a avanzar en su carrera y se han dado cuenta, no dejen que los obstáculos les impidan lograr lo que se han prometido a sí mismos desde hace mucho.

Lee horóscopo semanal y mensual

Capricornio

Por cada aspecto malo de ustedes mismo que recuerden, piensen y muestren cinco de sus cualidades de las que sean conscientes. Su encanto impresionará a otro capricornio. Se volverán a sentir atractivos. No tengan remordimientos. Un juego sensual inocente nunca ha matado a nadie y puede mejorar su humor. Toda salida es una entrada a algún lugar. Lee horóscopo semanal y mensual

Acuario

No es un buen día para elevar las tensiones, sino para disiparlas. No se enganchen en conflictos, réstenles importancia pues, en efecto, no la tienen. No dejen que otras personas decidan por ustedes el día de hoy, tienen muchas cosas que lograr todavía y no es el momento de dejarse abatir por quienes no los valoran.

Lee horóscopo semanal y mensual

Piscis

No dejen las llaves de su corazón en manos de cualquiera. Tienen que protegerse emocionalmente. Hay momentos en la vida en que debemos decidir por las cosas que queremos claramente y sin rodeos, el día de hoy es uno de esos momentos que tanto esperaban. No tienen que tener miedo a dejar cosas de lado por darles prioridad a otras en este momento.

Lee horóscopo semanal y mensual