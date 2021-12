Horóscopo de hoy, 13 de diciembre, para todos los signos del zodíaco

Aries

La verdad siempre está ahí, solo necesitas buscarla. Disfruta del presente. La energía vigente promueve facilidades financieras, podrías disponer de un dinero para avanzar en proyectos o negocios. Observa tu entorno afectivo, hay alguien que sufre en silencio.

Lee horóscopo semanal y mensual

Tauro

Sánate, así te vuelvan a herir, sánate. Lo demás, te lo prometo, viene solo. Mereces sanar. Tu inteligencia natural será tu mejor carta. Usa tu astucia para tomar las decisiones más acertadas frente a los retos de este día. Para aportar buenas vibras usa una prenda color anaranjado y dedícate a ser feliz un día más.

Lee horóscopo semanal y mensual

Géminis

Tres cosas no se pueden esconder por mucho tiempo, el sol, la luna y la verdad. Mucha intensidad en las emociones puede ser positiva si te dispones a bucear en las profundidades de tu alma. Sanarás heridas de la infancia. Si tienes las ganas de comenzar a hacer cambios en tu vida, entonces adelante, recuerda que esto siempre es bueno para determinar las cosas correctas que estás haciendo y lo que estás haciendo de mal.

Lee horóscopo semanal y mensual

Cáncer

La vida es un camino de constantes batallas y aunque no siempre puedas vencerlas a todas, nunca debes dejar de sonreír. Te has despertado con muy buen aura. Se podría decir que hoy será un día de suerte para los nacidos bajo este signo. Tu necesidad de ternura podrá ser expresada con libertad. Deja que actúe, tus más cercanos van a sorprenderte con su comprensión y con todo lo que serán capaces de aportarte.

Lee horóscopo semanal y mensual

Leo

No podemos convertirnos en lo que queremos siendo las mismas personas. Rompe con la tradición impuesta ¡crea la tuya propia!, esos modelos heredados no te corresponden, debes comenzar de una buena vez y para siempre armar tu propio molde. Harás bien en oponer resistencia a determinadas influencias. Sé audaz y sigue tu camino, no te arrepentirás.

Lee horóscopo semanal y mensual

Virgo

La mayoría respira para sobrevivir; yo respiro para vivir en plenitud. Dialoga, llama a las cosas por su nombre. En la actualidad hay nuevos modelos de negocio que parecen muy interesantes para invertir, pero debes dejar tus condiciones muy claras antes de empezar. Lleva contigo un cuarzo blanco.

Lee horóscopo semanal y mensual

Libra

La confianza en uno mismo es el primer paso al éxito. Cuida tu sonrisa, porque será uno de tus mayores activos en este inicio de semana. Tu sexto sentido estará en lo cierto. El espíritu rebelde que te caracteriza está comenzando a salir y quiere apoderarse de tu vida y de lo que necesitas hacer para lograr tus metas, es importante que sigas lo que tu intuición te va indicando, será un periodo exitoso si lo haces.

Lee horóscopo semanal y mensual

Escorpio

Deja de esperar que las cosas pasen. Sal, lánzate y haz que pasen. La pasión que se manifiesta hoy tiene muchas caras y tú puedes optar por la más constructiva. Conversaciones encendidas. Necesitas respirar en el sentido más amplio de la palabra, airearte y salir de tus preocupaciones que son meramente transitorias.

Lee horóscopo semanal y mensual

Sagitario

Los pensamientos son la voz de tu creatividad que está intentando decirte algo. Vive tu amor en el presente más objetivo. Controla tu mal humor para no faltar el respeto a tu pareja o a tu familia en un momento dado. Sé diplomático. Vas a conservar tu buena forma general, intenta cuidarte emocionalmente conservando tu actitud abierta.

Lee horóscopo semanal y mensual

Capricornio

No malgastes energía en lo que no vale la pena. Dale un toque distintivo a tu outfit para que la entrevistadora de recursos humanos te recuerde, pero ojo, no caigas en la vulgaridad. Estás dejando de ver ciertas situaciones que están pasando en tu vida, lo que te ha llevado a no encontrarle solución a cosas que pueden estar pasándote la cuenta.

Lee horóscopo semanal y mensual

Acuario

Vivir en armonía con el universo es vivir lleno de alegría, amor y abundancia. No puedes estar siempre centrado en tu trabajo. Haz llamadas a tus hermanos, visita a tus padres, deja que tu familia sienta tu cariño. Transforma tu energía para reforzar tu ánimo. Te sientes más fuerte y sobre todo más dispuesto para dedicarte a lo esencial. Tu sensibilidad te hace ser más selectivo.

Lee horóscopo semanal y mensual

Piscis

El optimista siempre tiene un plan, el pesimista tiene una excusa. Usa tu sentido común para tomar decisiones. Cuando las cosas no son como esperabas, en lugar de enojarte, es mejor adaptarte y buscar soluciones. Estás comenzando a vivir un proceso de transformación importante que te tiene con una alegría inmensa, necesitas aprender de esto y comenzar a disfrutar de lo que tienes alrededor.

Lee horóscopo semanal y mensual