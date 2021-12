Horóscopo de hoy, 15 de diciembre, predicción diaria de todos los signos del Zodíaco

Aries

Los enigmas nunca tienen una sola respuesta. Eso es lo que la gente que te quiere piensa de t extraña conducta. Deben reencauzar la manera en que se relacionan con su pareja, el amor es pura cooperación. Nunca es tarde para retomar tu proyecto más importante: darle a tu salud el espacio que debe tener como tu mayor prioridad.

Tauro

No hagas caso a esas voces que te dicen que no es el momento adecuado. Confía en tu intuición. En el amor no hay maestro, no hay guía, no hay método. Te toca a ti ir descubriendo sobre la marcha sus reglas y sus exigencias. Esta vez no vas a cometer los mismos errores que otras veces.

Géminis

Cuida de tus palabras, pues son semillas que brotan y florecen en otras bocas.

Este es un buen día para sanear el ambiente de tu casa. Coloca en los armarios y en los rincones pequeños bolsitas con flores aromáticas secas y pequeños cristales de cuarzo. Absorberán toda la negatividad, y serán un escudo poderoso contra toda envidia con la que te puedas topar en estos días.

Cáncer

No dejes que nadie hable por ti, pues nadie sabe lo que tu corazón realmente desea. Es mejor que antes que defender tus opiniones, aprendas a dialogar. No temas pedir disculpas, pues al final de cuentas es de sabios cambiar de opinión. No permitas que te dejen fuera de ese proyecto, y mucho menos que te escatimen el reconocimiento por tus ideas que fundamentan todo ese nuevo emprendimiento.

Leo

Las oportunidades no regresan. Hay que aprovechar la que va a llegar hasta a tu puerta. Este es un buen día para hacer inventario de tus fortalezas y de tus debilidades. Tienes grandes planes de expansión y de diversificación, y la manera de poder avanzar con ellos es saber en dónde estás y con qué cuentas. Conocerte a ti mismo, a tus herramientas y a tu negocio es el principio de esa estrategia.

Virgo

Los caminos están para andarse, y una posibilidad que nos dan es la de volver sobre nuestros pasos, cambiar de ruta si es necesario. Nada de ello está prohibido. La imaginación es el límite cuando se trata de resolver problemas. Las promesas se hacen para cumplirse, y no para ganar tiempo. Ante todo, la honestidad, o no podrá haber confianza en el futuro. Cuando conozcas a alguien que te interesa, enciende una vela blanca y una rosa…

Libra

No dejes de preguntar lo que sientas necesario, es necesario para evitar confusiones. Los días corren como caballos sobre las colinas, sobre todo cuando eres feliz. No pierdas más tiempo, que se te va entre los dedos. El trabajo y las obligaciones cotidianas son, sin la menor duda, ineludibles, pero no pueden ser pretexto para restar dedicación al amor. Organiza mejor tú tiempo.

Escorpio

Tu naturaleza te empuja a ir arriba, más arriba, y te hace olvidar que a tú alrededor se extiende un paisaje que vale la pena detenerse a observar.

La manera de no cometer los errores del pasado es evitar las promesas. en este día vas a aprender que, en no pocas ocasiones, la mejor estrategia es abandonar la partida. Es tiempo de dejar la mesa sin ceder ni enfrentar, pues no vale la pena lo que está en juego.

Sagitario

Los secretos no tienen por qué pesarnos. Hoy es un buen día para que compartas uno con una persona que amas. Cada día debes ser consciente del avance hacia tus metas. Hay cosas importantes y cosas verdaderamente importantes. Es vital que, dentro de tu relación de pareja, no las confundas entres sí. Cada día debes ser consciente del avance hacia tus metas. Y es perfectamente válido que celebres y te sientas orgulloso por cada etapa cumplida.

Capricornio

Los secretos no tienen por qué pesarnos. Hoy es un buen día para que compartas uno con una persona que amas. Te has planteado bajar de peso y mejorar en todas las formas a tu salud. Y eso está muy bien. Eso que la gente envidiosa desprecia de ti y señala como extraño, ese es justo tu valor como persona. Cultívalo.

Acuario

Hay que saber esperar a que la siembra rinda, que los frutos maduren y sea el momento de recoger la cosecha. Ser un auténtico lujo no siempre es rentable, y es mejor tener una base extendida de clientes. Se la persona que eres, pues eso es lo justo, y deja de lado a los que no saben apreciar, ni a ti ni a tus conocimientos espirituales.

Piscis

Calla ante los que hablan de más, y evita sumarte a esas descalificaciones de un ausente. La justicia en una relación comienza porque todo lo que se planifique debe incluirlos a los dos. De modo que hacer planes que no involucran a tu pareja puede verse como una especia de traición. Hoy tienes que considerar seguir una guía para estar mejor.

