Horóscopo de hoy, 16 de diciembre, para todos los signos del zodíaco

Aries

Para dar en el blanco, acerca de ese enigma que te obsesiona hoy, la regla es lanzar la flecha al aire, y dejar que el azar contribuya. Buenas noticia respecto a las finanzas. No desesperen, que siempre las cosas van a poder acomodarse. Vinculen la razón con su interioridad. Algo se mueve en su vida amorosa. Puede que conozcan a alguien que les desajustará la vida.

Lee horóscopo semanal y mensual

Tauro

Ve por la vida como la luna por los cielos y devuelve multiplicada la luz que te regalan. Hoy deben trabajar sobre sus modos acelerados de afrontar las cosas, podrían equivocarse. Analicen bien las decisiones a tomar sabiendo que no todo debe ser en el instante. Hoy las estrellas ayudarán a tomar las decisiones en cuanto al desarrollo profesional.

Lee horóscopo semanal y mensual

Géminis

No hay cien mentiras que valgan lo que una verdad, por dolorosa que sea. Insistir sobre esos asuntos de papeles que están algo atrasados. En el plano afectivo muchas posibilidades de poder concientizar que no todo es o tiene sólo una explicación racional. Prestarle atención a la dieta. Más fruta y verdura.

Lee horóscopo semanal y mensual

Cáncer

No calles nunca tu dolor, o se multiplicará en su encierro dentro de ti. Las ansiedades diarias llevan a cometer errores, cuidado. Has estado esperando el amor y ahora se puede ver, aunque se debe tener en claro que una aventura erótica no es lo mismo que un sentimiento real.

Lee horóscopo semanal y mensual

Leo

No importa si los dragones existen o no. Lo que cuenta es que sepas vencerlos. Es una jornada potente en cuanto al poder de la intuición natural, ideal para poder dilucidar los asuntos que causan preocupación, sin dejar de lado la objetividad. Conjunción y aproximación en el amor.

Lee horóscopo semanal y mensual

Virgo

Hay laberintos cuya salida no es tan complicada, hay que escalar sus muros y contemplar el paisaje hasta hallar la salida. Confianza en esa fuerza interna y sensible, todo apunta a lograr soluciones. Viene un respiro, porque por fin se logra lo que hacía mucho tiempo que se esperaba.

Lee horóscopo semanal y mensual

Libra

La vida tiene muchos rostros, pero sobre todo dos, el de la luz y el de la sombra. Nosotros elegimos cual vemos, al encender o apagar una vela. Sentir que se tiene alguien al lado es muy importante. Darse cuenta del valor que tiene la compañía mejora el sentir de las penas o problemas que tengamos. Abrirse más. Quizá sería bueno cambiar algo.

Lee horóscopo semanal y mensual

Escorpio

Es un día para hacerte escuchar, pero para que tu voz tenga eco, debes considerar que no importa tanto lo que dices como las palabras que elijas para hacerlo. Llegaran posibilidades que te resultarán propicias para el amor. Mejor tener medicamentos que puedan prevenirlo cualquier tipo de resfrío o gripe.

Lee horóscopo semanal y mensual

Sagitario

Pese a la fuerza con la que extrañas a cierta gente, es mejor que consideres si vale la pena volver a pasar por las mismas cosas, si es que decides reencontrarte con ella. Sin apuro pero hoy hay que sentarse a organizar papeles que requieren atención. Las cosas van encaminadas en el plano afectivo. Hoy es un buen día para ir ocuparse del cuidado personal.

Lee horóscopo semanal y mensual

Capricornio

Esperan lo mejor de ti. No hay ninguna razón para que no se los entregues. Día para encender esa mente brillante. Dejar de lado las preocupaciones por cuestiones que son momentáneas y proponerse aprovechar esa iluminación para crear proyectos o plasmar ideas. Plenitud.

Lee horóscopo semanal y mensual

Acuario

Este es un día en el que debes abandonar tus prejuicios ante lo nuevo. Hay que trabajar la internalización de cómo nos manejamos respecto a la materia. No te encierres en ti mismo. Ábrete más a los demás y podrás contar con ellos en cualquier situación. Queda con tus amigos.

Lee horóscopo semanal y mensual

Piscis

Hay espacios en los que no debes meterte sin antes pedir permiso. Como el corazón de las personas que amas. A las cosas no siempre podemos darle la lógica nuestra. El impulso tú tienes de manera natural a veces entorpece el poder conectarte con la realidad. Deja que las cosas ocurran y aprende a observarlas. Usa el tiempo para desarrollar y mejorar tus habilidades profesionales.

Lee horóscopo semanal y mensual