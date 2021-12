Horóscopo de hoy, 18 de diciembre, para todos los signos del zodiaco

Aries

La esperanza es desear que algo suceda, la fe es creer que va a suceder y la valentía es hacer que suceda. Cambios en el entorno amoroso y por lo tanto en tu vida. Las tormentas traen limpieza y aprendizaje.

Tauro

Recuerda que cada día tiene dos superpoderes, tu mente y tu actitud. Ya sabemos que eres solitario, pero cuida a tus amistades. Atención que es probable que empiecen a llegar señales de un nuevo trabajo. Si acumulas tristezas el cuerpo se resiente.

Géminis

Lo único imposible es aquello que no se intenta. Dedica más tiempo a tus seres queridos. Debes dosificar las actividades laborales. Debes ejercitar el NO, no es posible decirle que si a todo, al final no podrás con nada.

Cáncer

La forma más elevada de la inteligencia humana es observar sin juzgar. Escucha a esa persona que te está dando consejos para ayudarte. Vienen cambios en el trabajo, debes prepararte desde ahora para que llegado el momento puedas adaptarte fácilmente. Cuida tu salud, haz ejercicio y no descuides tu alimentación.

Leo

Deja de pensarlo tanto y simplemente inténtalo. Es verdad que los últimos días has sentido que te quedabas sin energía, pero hoy podrás recargarlas, sal y ten contacto con la naturaleza, invita a alguien con quien te sientas bien a hacer un picnic o a una caminata. Descansa, despeja tu mente de los temas laborales.

Virgo

El éxito es la suma de pequeños esfuerzos repetidos día tras día.Ya sabes que hay días buenos y días malos, no te decaigas. Trata de equilibrar tus chakras. Entre hoy y mañana deberás tomar una decisión y para eso no debes perder tu norte. Sigue adelante. Aunque no lo veamos, el sol siempre esta.

Libra

Si tus sueños son grandes es porque tu capacidad de lograrlo también lo es.

Tienes tendencia a encenderte fácilmente, pero hoy debes estar atento para no reaccionar de una manera explosiva. Mide los impulsos y busca soluciones a largo plazo. Evita hacer promesas que no puedas cumplir, sin importar la buena voluntad que te inspira a pronunciarlas.

Escorpio

No todas las tormentas vienen a perturbar tu día, algunas vienen a limpiarte el camino. Si tienes la sensación de que tu pareja ya no te presta la atención que necesitas, pues entonces háblalo, no asumas nada, pregunta y despeja todas las dudas que tengas. Pero cuídate, tú también eres importante. Ahorra lo que más puedas porque lo vas a necesitar.

Sagitario

Llorar cuando te place llorar es tener amor propio. No permitas que ciertas personas negativas influyan en tu vida, mejor aléjate. Y recuerda que tu trabajo es pura y exclusivamente tu responsabilidad, no especules con que otros se hagan cargo por ti. La buena noticia es que entre hoy y mañana tendrás noticias de ese dinero que necesitas para saldar una deuda que tienes.

Capricornio

Ni tu peor enemigo puede hacerte tanto daño como tus pensamientos. Debes entender de una vez y para siempre que eres una persona muy valiosa, tal y como eres, entonces no debes cambiar tu personalidad para agradar a nadie. Refúgiate en tus seres queridos para poder sanar. Trata de ampliar tus horizontes en plano laboral.

Acuario

El dolor pasa, las heridas sanan, los días cambian y un día casi sin darnos cuenta todo vuelve a tener sentido otra vez. Si no quieres sentir el desplante de tus afectos, trata de ser más flexible, no siempre puedes tener la razón en todo ni esta bueno tratar de imponer tus puntos de vista siempre. Si no tratas de mejorar, esa actitud podría traerte problemas en el trabajo. Cuida tu salud, descansa un poco.

Piscis

El arte sirve para consolar a aquellos que están rotos por la vida. Verifica que estas vibrando en alta frecuencia, tu entorno cree que no es así. Recuerda tratar a los demás tal y como te gusta que te traten. Buenas noticias a nivel laboral. Muchas veces cuando estamos mal, escribir nuestros pesares ayuda a calmar el alma angustiada.

