Horóscopo de hoy, 23 de abril, para todos los signos del zodíaco

Aries

No esperes a que tu competencia actúe: debes ir, siempre, un paso por delante de ella. Estarás inspirado para terminar los asuntos que están en proceso. A pesar de tu tendencia a pensar demasiado, mantendrás el equilibrio si te relajas.

Lee horóscopo mensual y semanal

Tauro

Rondas el precipicio. Y eso no es malo: es bueno asomarse a él para no parecerse a lo que hay en su fondo. Pero nada más. Dirás o harás algo por el bien de una persona a la que aprecias. Puede que intervengas a su favor en una cuestión profesional o que avales su experiencia.

Géminis

Te han dado una advertencia. ¿Debes obedecerla o no? Solo tratan de alejarte del cumplimiento de tus sueños. Hoy vas a demostrar más juicio en tu consumo. Se inicia la vuelta al equilibrio. Se está dando una elección natural, controla tu pasión... No te quedes estancado en tus ideas. No se puede pretender gustar a todo el mundo.

Cáncer

Si la tormenta esta amenazante, procura estar en sitio seguro. No trates de ser el más duro todo el tiempo. Tu creatividad en el amor está en auge. Aprovéchala para vivir tu relación más intensamente y dar un cambio a tus costumbres. Si estás solo, vas a conocer a alguien. Venus facilita tus relaciones íntimas.

Leo

La inteligencia no consiste en resolver el crucigrama, sino en comprender el sentido de cada una de las palabras que lo llenan. Te sientes preparado para cambiar la situación y sacar las conclusiones pertinentes, empezar de nuevo. Tu cuerpo se verá perturbado por problemas renales, te irá bien beber más líquido. Tienes que eliminar lo superfluo en todos los sentidos.

Virgo

Evita dispersarte. Las distracciones son tu mayor enemigo cuando se trata de amar y de estudiar. Sigue la misma senda hasta llegar al final. Hoy podrás solucionar un problema que te afecta de manera muy directa gracias a tu poder de iniciativa. Los encuentros inopinados te harán pensar de otra manera. Pero tampoco te embales.

Libra

Nunca digas nunca al pasado. Hay cosas buenas en él que merecen regresar. Te estás distanciando y eso va a desconcertar a aquellos que te rodean, intenta no aislarte. Es un buen momento para plantear tus condiciones con claridad. La profundidad de tus ideales te parece infinita e intocable. No pienses que eres el único que lo cree así.

Escorpio

Cuida de los detalles, pues son lo que separa a la mediocridad de la excelencia, en la vida, en el trabajo y en el amor. La vuelta a tus iniciativas será positiva. Te sientes preparado para afrontar los obstáculos. Tu moral está muy alta y serás más eficaz. Compartir es la palabra que debes emplear más.

Sagitario

No desperdicies palabras en quien no sabe escuchar. Hoy hay un sentimiento de nostalgia que te une al pasado. Tendrás que tomar una decisión de primera instancia para tener las cosas más claras. Ya sea entre dos personas o entre dos modos de vida diferentes, necesitas tener sangre fría para gestionar tus dudas con acierto.

Capricornio

Nunca es tarde para aprender algo nuevo. Nunca es tarde para acercarte a quien podría ser tu maestro. Es el momento de reflexionar y centrarte de nuevo en las cosas realmente importantes. Vas a tener contactos apasionantes que te abren nuevas puertas... Nacerán amistades positivas. El cielo de los amores está muy despejado.

Acuario

Hoy te harán una invitación a participar. No debes aceptar, pues será un desperdicio de esfuerzo y de dinero. Necesitas acción y esto te lleva a tomar decisiones precipitadas. Sé objetivo a la hora de elegir. No estás dispuesto a aguantar aquello que pone freno a tus proyectos. ¡Dedica tiempo en exclusiva para ti!

Piscis

Van a pedirte perdón, y por duro que sea el acto que piden olvidar, debes concederlo, por tu bien. Vas a seguir tu camino con un buen impulso. Captarás inmediatamente unas palabras que te revelarán algo importante y que te van a servir para entender lo que siente alguien a quien quieres mucho. Sigue este envite y haz que tus asuntos avancen.

