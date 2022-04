Horóscopo de hoy, 24 de abril, para todos los signos del zodíaco

Aries

Van a pedirte tu colaboración en algo a lo que no le ves futuro. Te equivocas del todo. Hoy te siguen asaltando dudas sobre una persona y lo que de verdad hay en ella. No te fíes solo de las apariencias, y pon tu intuición a funcionar porque debes pararte a observar y no ir demasiado deprisa en ningún sentido. Lee horóscopo mensual y semanal

Tauro

No te cases ni con el sí ni con el no, siempre hay, por lo menos, una tercera alternativa. Hoy estarás con mucha inclinación a dejarte llevar un poco por lo que hagan o decidan los demás, ya que te costará tomar decisiones. Pero si luego no te gustan demasiado los planes que han hecho, no te quejes.

Lee horóscopo mensual y semanal

Géminis

El mutuo respeto debe ser la regla en toda confrontación. No la olvides del día de hoy. Lo insólito te atrae irresistiblemente. ¡Necesitas tomarte un descanso! No servirá de nada que esquives esta necesidad, lo único que harás será aumentarla. Date tiempo y deja de lado las preguntas superfluas.

Lee horóscopo mensual y semanal

Cáncer

Es un día para dar un paso atrás. No se trata de la derrota, sino de una estrategia para confiar a tu rival y conocer mejor el campo de batalla. Estás más impulsivo que de costumbre. Tu entusiasmo será contagioso con los que te rodean. Vas a conocer a gente nueva.

Lee horóscopo mensual y semanal

Leo

Ante la frialdad del trato que la mayoría mantiene en este mundo volcado a lo digital, no renuncies a la calidez de tu corazón. Hoy te vendrá muy bien una sesión de masajes. Los dolores que padeces se deben a la tensión acumulada. La emoción estará a flor de piel. O lo aprovechas para destaparte, o intentas aislarte.

Lee horóscopo mensual y semanal

Virgo

Espera lo inesperado. Una sacudida está por llegar en la forma de un encuentro sorpresivo. Alguien regresa a tu vida: recíbele con los brazos abiertos. Hoy vive el presente sin preocuparte por el futuro. Si pierdes demasiado tiempo en tonterías te agotarás. Espera dos semanas.

Lee horóscopo mensual y semanal

Libra

Quien arroja la piedra y esconde la mano es cobarde. Hagas lo que hagas, siempre asume tu responsabilidad. Apuesta por la estabilidad y la confianza hoy, pon las cartas sobre la mesa para consolidar las cosas con tus más cercanos. Tu estado general será excelente pero tienes que vigilar lo que comes, así tendrás más energía.

Lee horóscopo mensual y semanal

Escorpio

Dejemos que sea el corazón quien hable cada vez que tengamos una duda ante las personas y las situaciones. Vas a vivir los efectos positivos de esfuerzos realizados en el pasado. ¡Es un motivo de celebración! Un sentimiento de bienestar interior te ayudará a relativizar muchas de tus ideas y la tranquilidad te servirá para asegurar esta sensación.

Lee horóscopo mensual y semanal

Sagitario

Ten cuidado con alguien que se muestra como amigo pero que tiene otros intereses en la mente: no confíes en quien no te valora de verdad. Huye de las aventuras arriesgadas e inestables. No dejes que te distraigan, pues persigues tus acciones en la buena dirección. Te pesa la rutina, estás cansado. Es hora de dialogar en profundidad con tu pareja.

Lee horóscopo mensual y semanal

Capricornio

No confíes en los remedios a corto plazo en este día. Apuesta por las soluciones definitivas. Déjate guiar por tu intuición. Hoy no te engañará. Plantéate las preguntas oportunas. Tu optimismo será invencible. Te dejarás llevar por los placeres de la vida. Consume más productos frescos. Recuerda que es más próspero hacer las cosas con dulzura que hacerlas con mano dura...

Lee horóscopo mensual y semanal

Acuario

No seas el basurero emocional de personas que te cuentan secretos y promesas que después no parecen afectarles. Tus relaciones de amistad están de relieve y serán para ti una fuente de plenitud. Estás agotando tus reservas, revisa tus evaluaciones. Es algo que te lleva hacia el progreso. Tu aparente tranquilidad esconde una agitación interior.

Lee horóscopo mensual y semanal

Piscis

No arriesgues tu dinero en gastos innecesarios, podrías necesitarlo pronto y no disponer de él. Recuerda siempre que es tan importante cuidar nuestro cuerpo, como nuestra mente. Vas a sentir ganas de darte un gusto y es lo que necesitas exactamente para cargar pilas hoy.

Lee horóscopo mensual y semanal