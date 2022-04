Horóscopo de hoy, 25 de abril, para todos los signos del zodíaco

Aries

La parte más importante de este proceso de autoconocimiento eres tú. El resto solo son personajes incidentales. Tu franqueza te dará suerte. Tendrás la astucia de saber simplificar la gestión financiera haciendo valer tu necesidad de seguridad económica. El trabajo te resultará menos duro y rutinario.

Tauro

La parte más importante de este proceso de autoconocimiento eres tú. El resto solo son personajes incidentales. Podrás comprender un bloqueo en ti mismo, no dudes en plantear las dudas que te atormentan desde hace un tiempo. Incluso si hoy estás trabajando, no te van a faltar motivos para estar bastante bien, a gusto con lo que haces y agradeciendo lo que tienes.

Géminis

Este es un momento para fijar tus posturas, y dejar claro que no vas a renunciar a ellas. Tienes que mirarte en el futuro. Recuerda que una manera de hacer que las cosas pasen, de la manera en que quieres que pasen, es atraerlas mediante la visualización. De modo que, cada día imagínate en el lugar que deseas vivir: son salud, con fortaleza, éxito y sobre todo en armonía y equilibrio con el todo.

Cáncer

Cuando se es como tú, no hay días buenos o malos: todos los días son días en los que se cumplen las obligaciones. Nada menos, nada más. Dinero y amistad, son como el agua al aceite. Si se te acerca un amigo a pedirte dinero, antes de dárselo debes dejar bien claras todas las condiciones de ese préstamo. Lo mejor que puedes hacer es dárselo sin esperar que te lo devuelva, eso evitará futuros conflictos.

Leo

Si hablan de ti a tus espaldas, no es signo de debilidad tuya, sino una muestra de lo imponente que resultas para tus rivales, que no se atreven a hablarlo de frente. El dinero correrá directo a tus manos, gestiona estas ganancias con cabezas y sigue invirtiendo en tu proyecto.

Virgo

No des la espalda a quien te habla con dureza, pero con verdad. Su mirada busca hacer de ti una mejor persona. Notas que tu cabello se encuentra quebradizo y con falta de brillo, tienes que cambiar de acondicionador e hidratarlo con productos naturales, el aloe vera y la miel te ayudarán mucho.

Libra

Es un buen día para compartir con los que amas. Y debes hacerlo demostrando tus habilidades en la cocina. Es un buen momento para demostrar lo mucho que vales y mostrarles a tus superiores que creces ante las adversidades. Utiliza toda tu energía positiva para lograrlo y demostrarlo.

Escorpio

Dejemos que sea el corazón quien hable cada vez que tengamos una duda ante las personas y las situaciones. Espera a que el polvo se asiente. Han sido jornadas rudas y todavía es pronto para saber cuál debe ser el siguiente paso a dar. Valora a tu pareja como merece. De lo contrario podrías arrepentirte si la pierdes.

Sagitario

Van a invitarte a un proyecto sin pago, pero que va a significar la oportunidad de crecer profesionalmente. No te fijes en el dinero. Cuando la Luna está en lo más alto de tu Cielo tu sangre tiende a intensificar su flujo. Tu sonrisa es todo un pasaporte. Infunde confianza, calidez y seguridad. De manera que exhíbela más y ofrécela sobre todo a la persona que te interesa.

Capricornio

La pasión siempre es la respuesta. Al margen de ella, es imposible alcanzar tus metas. No permitas que tus palabras se las lleve el viento, si no puedes cumplir tus promesas no las hagas en un principio, ya que esto te resta credibilidad y hace que las personas empiecen a perder la confianza en ti. Si no te comparas con los demás y sigues tu creatividad personal, avanzarás más rápido.

Acuario

Las estrellas siguen brillando después de haberse marchado de nuestro universo. Ten ese efecto en la entrevista de hoy. Aprovecha la noche para descansar, tu cuerpo lo agradecerá. Si quieres tener buenos amigos, sé un buen amigo. Has de ofrecerles lo mismo que te gustaría que te ofreciesen a ti. Estate a su lado cuando más te necesiten y también en sus alegrías.

Piscis

Deja que las cosas caigan por su propio peso. No dejes que tomen ventaja de ti, y antes de realizar ese trabajo pide lo que realmente mereces. Ya no estás en situación de brindar "muestras gratis". Un Júpiter feliz facilita tus intercambios íntimos. Es el momento de profundizar en tu relación poco a poco.