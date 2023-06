Horóscopo de hoy, 29 de junio, para todos los signos del zodíaco

Aries

El tiempo todo lo cura, lo valora y lo poner en su lugar. A todo y a todos. La duda que te carcome está bien motivada. Te vendría bien sumergirte en una de tus pasiones, te aportará la relajación que necesitas para sentirte mejor. Es un muy buen momento para amar, hazlo sin temor.

Tauro

No te quedes a mitad del camino: cuando se trata de una meta, o se llega… o se llega. No dejes que las personas a tu alrededor te digan todo lo que debes hacer, también debes tomar decisiones por ti mismo, no es momento de experimentar tanto con las posibilidades, es tiempo de acciones concretas.

Géminis

Tu alegría es una fiesta a la que todos deben estar invitados. Comparte con los que amas, sin reservas. No es bueno que siempre estés pensando en lo que vas a vivir al día siguiente, así no te darás cuenta de las cosas que te pasen durante la jornada, el día de hoy podría ocurrir algo muy especial entre tú y otra persona, alguien que no conoces bien aún, puede ser el inicio de una bella amistad que irá mutando hacia algo más importante.

Cáncer

La gota que rebasa el vaso puede ser una frase o una risa inoportuna. Toma en cuenta este hecho hoy. Apuesta por la estabilidad y la confianza hoy, pon las cartas sobre la mesa para consolidar las cosas con tus más cercanos. Si tienes que renunciar a algo en tu vida el día de hoy, debe ser a los vicios que puedas tener.

Leo

Si tratan de confundirte, exige claridad. No te dejes llevar a juegos de poder en los que llevas desventaja. Problemas en el ámbito laboral y familiar. Es tiempo de limar asperezas y comenzar a solucionar los conflictos. Serás más misterioso y fuerte de lo que creías.

Virgo

Prueba un camino diferente para volver a casa: algo te espera en ese nuevo sendero, y es importante que lo encuentres. Si estás en una relación hace tiempo, están a la espera de conseguir algo importante, como una casa o algo aún más grande que eso, pero podría ser que el día de hoy reciban noticias desalentadoras sobre este tema, aun así no dejen de pensar de forma positiva, ni tampoco dejen de intentarlo ni de darle una oportunidad a soñar.

Libra

En la disputa que te espera el día de hoy, debes poner por delante tu propio interés. No cedas ante los reclamos de esa persona solo por mantener la tranquilidad. Hay una buena idea rondando tu cabeza siéntate a pensar un rato con un té de hierbas y podrás dar en el clavo. Es un buen día para sonreír, así que no lo pierdas por tonterías.

Escorpio

En ocasiones, sobre todo en lo que tiene que ver con la creatividad, perderse es la mejor manera de encontrar el camino. Experimentas una sensación real de disfrutar de los placeres de la vida. No lo dudes, ¡lo necesitas! Hay cosas que te están molestando y no las estás diciendo, no dejes que todo pase así como así, podrías no tener de verdad lo bueno que puedes expresar.

Sagitario

Van a ofrecer contarte un secreto. Y debes negarte, pues viene cargado de veneno. Ya no hay tiempo que perder Sagitario, el centauro debe levantarse con fuerza el día de hoy y comenzar a pensar en las cosas buenas que está viviendo, solo así podría darse cuenta que todo va a ir surgiendo de la forma que es necesario, no dejes de querer sonreír.

Capricornio

Tu corazón debe ser un terreno libre de rencor y de odio. No hay un lastre más pesado en la vida. Te ocupas demasiado de los demás, haz pausas... es verdad que no ves donde están tus límites. ¡Descansa! Podrías tener muchas cosas que hacer hoy, será un día para comenzar a ver lo positivo y dejar de lado lo negativo, no lo olvides Capricornio.

Acuario

Es un buen día para hacer algo nuevo, para aprender una nueva disciplina. Siempre que adquirimos una nueva virtud, dejamos atrás un defecto. Necesitas ocuparte de ti y recuperar las negligencias acumuladas. Vigila tu alimentación para corregir el funcionamiento de tu sistema digestivo.

Piscis

Este es un día que vas a recordar como ese en el que comenzaste a abrir los ojos. Alerta. Si estás todo el tiempo pensando en resultados negativos, eso es lo que tendrás, así que de verdad vuelve a ver las cosas como algo positivo, tienes mucho que lograr en este momento y solo tienes que comenzar a dar los pasos correctos que debes dar en este momento