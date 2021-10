Horóscopo de hoy, 8 de octubre, para todos los signos de zodíaco

Aries

Viernes para hacer planes. No te arrebates y empieza a hacer cálculos. Las aspiraciones que tienes deben ser concordantes a las posibilidades que hoy se te plantean.

Consejo del día: haz que tus asuntos avancen. Procura no mostrarte demasiado intransigente contigo mismo.

Color: turquesa

Número de la suerte: 33

Tauro

En este viernes poner excusas no te servirá para evitar responsabilidades. Debes asumirlas, aunque eso no significa necesariamente que no puedas tener ratos de ocio y descansar, es lo que te conviene hacer también.

Consejo del día: Sé objetivo a la hora de elegir. No estás dispuesto a aguantar aquello que pone freno a tus proyectos.

Color: rojo

Número de la suerte: 19

Géminis

Nunca es tarde para aprender algo nuevo. Nunca es tarde para acercarte a quien podría ser tu maestro. Demuestra tu luz intelectual. Es el momento de reflexionar y centrarte de nuevo en las cosas realmente importantes.

Consejo del día: Déjate llevar y escucha a tu corazón. Deja de lado las dudas y los miedos.

Color: dorado

Número de la suerte: 45

Cáncer

No desperdicies palabras en quien no sabe escuchar. Cambios internos que se proponen para poder alivianar el peso de las responsabilidades que hay en las familias. Es importante pensar en el tiempo de los demás.

Consejo del día: Tendrás que tomar una decisión de primera instancia para tener las cosas más claras.

Color: plata

Número de la suerte: 9

Leo

Cuida de los detalles, pues son lo que separa a la mediocridad de la excelencia, en la vida, en el trabajo y en el amor. Si te entregas un poco más y no sólo miras por lo tuyo, sacarás mucho más beneficios de lo que crees. Compartir es la palabra que debes emplear más.

Consejo del día: Es mejor que evites las tentaciones de individualismo en las relaciones amorosas o amistosas.

Color: rosa

Número de la suerte: 77

Virgo

No esperes a que tu competencia actúe: debes ir, siempre, un paso por delante de ella. Estarás inspirado para terminar los asuntos que están en proceso. A pesar de tu tendencia a pensar demasiado, mantendrás el equilibrio si te relajas. La naturaleza será sinónimo de evasión mental.

Consejo del día: Las vacaciones mentales son necesarias, así duren minutos. Con la mente podemos lograr todo en nosotros.

Color: celeste

Número de la suerte: 34

Libra

Rondas el precipicio. Y eso no es malo: es bueno asomarse a él para no parecerse a lo que hay en su fondo. Pero nada más. Busca el equilibrio. Tu realidad y tu positivismo te permitirán evadirte de las ideas alocadas. Serás inaccesible para los que te rodean.

Consejo del día: Evita discutir, la pasión libriana muchas veces hace que el error venga por las palabras vertidas, difíciles luego de borrar.

Color: anaranjado

Número de la suerte: 7

Escorpio

Te han dado una advertencia. ¿Debes obedecerla o no? Solo tratan de alejarte del cumplimiento de tus sueños. Tu humor cambiante será reflejo de tus dudas personales. Hoy vas a demostrar más juicio en tu consumo. Se inicia la vuelta al equilibrio.

Consejo del día: Sea cual sea tu preocupación, siempre será mejor hablarlo con una persona de confianza.

Color: azul

Número de la suerte: 11

Sagitario

Si la tormenta esta amenazante, procura estar en sitio seguro. No trates de ser el más duro todo el tiempo. Pedir, conversar, hacerse valer nos da mayor seguridad interna. Día para generar cambios. Tu creatividad en el amor está en auge.

Consejo del día: prepárate porque terminarás la semana de una forma muy agradable, quizá con algo relativo al deporte.

Color: violeta

Número de la suerte: 22

Capricornio

La inteligencia no consiste en resolver el crucigrama, sino en comprender el sentido de cada una de las palabras que lo llenan. Te sientes preparado para cambiar la situación y sacar las conclusiones pertinentes, empezar de nuevo. Tu cuerpo se verá perturbado por problemas renales, te irá bien beber más líquido. Tienes que eliminar lo superfluo en todos los sentidos.

Consejo del día: Hay que saber equilibrar las energías para cada día.

Color: púrpura

Número de la suerte: 25

Acuario

Evita dispersarte. Las distracciones son tu mayor enemigo cuando se trata de amar y de estudiar. Sigue la misma senda hasta llegar al final. Dedicarte a un amigo que necesita tu apoyo te dará una gran satisfacción. Sientes la necesidad de frenar el ritmo, escucha a tu instinto más profundo y reposa sin sentirte culpable por ello.

Consejo del día: Los encuentros imprevistos te harán pensar de otra manera. Pero tampoco te embales.

Color: amarillo

Número de la suerte: 5

Piscis

Nunca digas nunca al pasado. Hay cosas buenas en él que merecen regresar, el tema es que no te estanques en el ayer. Las redes sociales pueden servirte hoy para creer que estás en contacto con muchas personas, pero debes acudir a los que de verdad son tus amigos y amigas y son reales y no virtuales.

Consejo del día: Exprésate sin pudores, la reacción de tu pareja te sorprenderá

Color: verde

Número de la suerte: 12

