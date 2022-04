Horóscopo semanal para todos los signos de fuego, del 25 al 30 de abril

ARIES

Realización de un proyecto personal que le brindará grandes satisfacciones emocionales y traerá ganancias anexas en el plano familiar y laboral. Buen rendimiento para los trabajadores en relación de dependencia, generarán buenos ingresos y serán gratificados. Tiene el poder de elegir su camino, de aprender según sus cualidades, de erigirse en el dueño y señor de sus días, de apoyarse en sus dones mayores. Las afirmaciones son invitaciones que nos hacemos a nosotros mismos y al Universo que reside en nuestro interior. Una afirmación para poner en práctica hoy: Soy Un buscador del cielo propio, del camino compartido en igualdad, de la posibilidad de felicidad, riqueza y amor...

La buena comunicación en la pareja hará que esta trascendencia a un momento de mayor felicidad. Todos tenemos derecho al crecimiento personal y si su mirada es amorosa sabrá actuar sin fastidiar a nadie pero sin permitir que salga perjudicado. Si su gran ego lo impulsa a pasar sobre los demás, más tarde o más temprano alguien considerará correcto pasar sobre Ud. Las parejas estables meditarán que es muy buen momento para agrandar la familia, por lo que muchos de ellos recibirán un bebé. Las uniones matrimoniales se verán beneficiadas, como así también las relaciones amorosas que recién se inician, durante la semana.

Trate de hacerse una rutina en su vida para mantenerse activo y equilibrado. El sedentarismo no es bueno aunque sea necesario, es muy importante poder destinar un tiempo a mantenerse saludable. Salidas en la naturaleza mejorarán su circulación, ánimo y autoestima. Mejora el humor general y así el diálogo será más fluido. La intimidad puede ser intensa. No desaproveche la oportunidad de ser feliz. Cuestionamientos inocentes para rescatar el camino del corazón y volver a habitar el Presente, explorar en nuestro niño interior y alcanzar la gnosis del orden real de nuestros deseos: ¿Qué promesa eterna hice y no cumplí? recuerde sus verdaderos deseos y siga adelante por un camino propio, personal, dirigido por Ud. mismo y asistido por los astros quienes ayudan a quien se ayuda, únicamente… Repita sinceramente ante un espejo: “Deseo crecer como ser humano creativo, sincero y fundamental”.

LEO

Revise sus temores con sinceridad y trate de traerlos a un plano más real para poder combatirlos. Enfrente su lado oscuro y si es necesario solicite la ayuda de sus amigos. Puede ser una semana de mucho trabajo y de gran actividad social, intente que esto no perjudique su introspección sino que se convierta en parte del estudio y de la solución. Recupere su confianza en sí mismo y recurra a todo su talento para lograr su crecimiento material pero sin perjuicio de nadie. Realice en silencio preguntas honestas para recuperar el dominio de cambiar y volver a la Tierra del Presente, conseguir la visión que puede haber perdido en el camino de la cotidianeidad: ¿Cómo recupero la esperanza? Debe lograr la atención necesaria, el poder mental que le permita estar presente y despierto.

Período ideal para hacer las paces. Su pareja lo contendrá emocionalmente y eso fortalecerá la relación. Cuando su vida está centrada en el amor, careces de expectativas sobre cómo los demás responden a sus acciones amorosas. Dese tiempo para apreciar la belleza del amor, para sentirlo junto a su pareja o para buscar, desde esa nueva óptica al amor verdadero. No está lejos, no es una fantasía y no le será negado. Casados, viudos, separados y solteros, las oportunidades de conocer a alguien son fuertes y para todos. A disfrutar del amor sin perjudicar a nadie, ya que eso se volvería en contra. Cuídese y cuide a su amor.

Consulte con un homeópata. Inscríbase en un gimnasio. Dedique más tiempo a cuidarse a sí mismo. Si aún no se ha decidido por una pareja hoy es buen momento para tomar una decisión. Mal momento para fiestas o salidas grupales. Si necesita despejarse elija salir con alguien muy cercano o con su pareja. Momentos de tranquilidad es lo que está necesitando. El agradecimiento es una feliz manera de estimular su autoestima, su felicidad interior y su fuerza para seguir adelante el camino elegido. usted Es su mejor terapeuta. Autoestima, descanso y buena dieta le devolverán las energías para hacer frente a cualquier obstáculo en su vida.

SAGITARIO

Deseos contradictorios y demasiada intolerancia generarán heridas en la susceptibilidad de sus compañeros de trabajo. Medite y resuelva cuáles son sus prioridades Buen día para el comercio, mejor para compras y todo lo relacionado a los proyectos de negocios. Piense antes de firmar y mucho antes de decidir, sin embargo hoy puede llegar a tomar grandes decisiones. Serán exitosas si usa su inteligencia en lugar de su egocentrismo. Los proyectos de años encontrarán eco y son aquellos con mayores posibilidades de cumplir se y hallar su camino en la vida, próximamente. Preguntas castas para rescatar el mando y cambiar regresando a la Tierra del Presente, conseguir la visión que puede haber perdido en el camino de la rutina: ¿Cuál era mi presente antes de olvidarme de mí?

Aparecerán viejos amores que pueden alterar la relación amorosa actual. Tendrán que aclarar sus sentimientos y buscar lo que desean de esta relación para el futuro. Acuerdos familiares importantes. Posible ayuda de sus progenitores. Los solteros podrán definir sus relaciones afectivas ya que pueden conquistar a esa persona que aman. Las parejas estables después de haber pasado por momentos de mucha inestabilidad podrán en este periodo fortalecer sus vínculos. Aunque con algunos sinsabores que tendrán que ver en gran medida con su carácter dominante, llegando a entendimientos, finalmente podrá disfrutar de su compañero. Su sexo y su vida íntima estarán pasando por el mejor momento, a tal punto de tener que duplicar los cuidados, si no quieren tener un hijo.

La salud mental y emocional se verá afectada durante toda la semana, está en su poder evitar verse tan afectado, nada puede ser tan importante como para hacerle perder momentos que podrían ser de felicidad! La clave de ser feliz, el arte de ser feliz está al alcance de todos, sólo debe saber dónde mirar: en su interior... La responsabilidad se presenta como un ajuste a su nuevo poder y la Ley del Karma estará listo para responder a sus acciones poderosas con la misma fuerza. Sea agradecido con amigos y familiares que lo aprecian bien, eso es amor desapegado, es amor infinito, y obtendrá, sin pensarlo, un apoyo incondicional de los recursos del Universo, en la concreción de sus deseos y en el florecimiento de su vocación.

