Tauro, horóscopo semanal del 07 al 13 de junio

Tauro

Posas tu mirada en el mundo oriental, en su medicina tradicional y sus corrientes espirituales. Serás muy feroz al hacer grandes compras.

La semana que empieza puede ser muy provechosa en los temas del amor para Tauro. Un cambio está a punto de llegar y aumentará tu autoestima. Tendrás que superar circunstancias adversas para resolver algunos temas importantes en tu vida. No se esfuerce demasiado, no asuma demasiadas tareas, no prometa demasiado, y lo que promete, hágalo de inmediato. Esta semana tendrás muchas responsabilidades. Intente ordenarlos, planificarlos y posponer los que no sean los más urgentes.

Cuídese, especialmente su condición y resistencia. Caminar, hacer ejercicio, bailar, nadar: estas son las actividades que debe elegir por sí mismo. Además, lleve una dieta adecuada.

Si ha estado enfermo recientemente o se sintió peor, no demore su visita al médico.

No te compares con las personas a tu alrededor, porque no es oro todo lo que reluce. La prosperidad de los que te rodean está construida sobre la mentira.

Salud:En cuestiones de salud, descubrirás los beneficios de la medicina oriental. Su influencia te llevará hacia las terapias espirituales con grandes ventajas. Esta semana te cargas de energía para dar buenos pasos en lo relacionado con la salud. Posas tu mirada en mundo oriental. Te resultan fascinantes su medicina tradicional y sus corrientes más espirituales, aunque no por ello debes dejar de lado las indicaciones de tu doctor. No creas que sucederá un milagro que solucione todos tus problemas físicos o mentales.

Disfruta de cada oportunidad que tengas para divertirte, tendrás un exceso de dinamismo, que se puede confundir en algún momento con nervios y disfrutarás con las buenas conversaciones.

Dinero:La suerte profesional marca tu persona. Esta semana, el Horóscopo te indica el camino hacia ganancias muy interesantes, pero tu sexto sentido tendrá que decirte qué propuestas son firmes y cuáles te harán perder el tiempo y en algunos casos el dinero. A tu alrededor ves personas que tienen pequeños negocios, e intentarán captarte para venderte su producto. Desde su servicio de gestión de redes sociales a productos para adelgazar. Sé desconfiado, pues uno no se convierte en un profesional de la noche a la mañana. Serás muy audaz al hacer grandes compras. Compara diferentes enfoques antes de abrir tu cartera para adquirir productos esenciales, a tu alcance hay oportunidades para hacer mucho con recursos limitados.

Amor:Puedes alcanzar un cambio muy positivo para tu bienestar sentimental, vas a sentirte orgulloso de ti mismo. Pero para eso, Tauro, hay que echarle más ganas a la vida, pues tú tienes unas circunstancias muy difíciles, pero la del resto no resultan mucho más halagüeñas. Como soltero te hallas ante unos días buenos para conocer gente de localidades cercanas, personas con las que puedas salir y socializar. Cupido se esconde tras la esquina más insospechada. Busca actividades culturales que te resulten interesantes, en definitiva, sal a la calle para que te lance sus flechas. El casado sabe qué tiene que hacer para mejorar su relación, aunque a veces le vencerá la pereza y se cruzará de brazos. Fortalece los vínculos, no importa el tiempo que llevéis juntos. Haz algunas concesiones dentro de la pareja, y no entres en juegos de celos o rivalidades.

Arcángel:Rafael

Color: Verde

Piedra:Aventurina verde

Arcano el diablo: Para liberarse de temores o de conceptos errados que no le permiten avanzar a mejor ritmo, debe esforzarse y mostrar mucha voluntad.

Clave de la semana: Siga sus instintos, puede confiar en lo que percibe. Arme una estrategia.

