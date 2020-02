Con una gran convocatoria, este fin de semana se desplegará un nuevo torneo en el Micro Estadio de Arena Municipal, esta vez de fútbol. Participarán 15 equipos masculinos y 6 femeninos. La Opinión Zona Norte te cuenta cómo será la programación para este fin de semana.

En una nueva edición, hoy dará inicio otro torneo de fútbol en la modalidad beach, a partir de las 18 horas en el Micro Estadio de Arena ubicado en la costanera local.

Los juegos de verano, que llevan alrededor de 17 años en la localidad, es organizado por la Subsecretaría de Deportes a cargo de Gastón Rodríguez.

Con una gran participación de equipos caletenses, a este se suman conjuntos de Pico Truncado, Río Turbio y Puerto Deseado, llegando a un total de 15 equipos en la rama masculina y a 6 equipos femeninos.

El campeón será el representante de Santa Cruz en los Juegos Nacionales de Plata que se disputarán en el mes de diciembre con sede a confirmar.

¿Cómo será la competencia?

En la ronda de clasificación se jugará a 2 tiempos de 10 minutos, por la cantidad de equipos que estarán participando.

Cuartos, semis y final serán a 3 tiempos de 10 minutos y de 8 minutos para las mujeres.

Clasificación masculina: el 1º y 2º de cada grupo a cuartos de final. Femenino: los primeros pasarán a semis directamente, los 2º y 3º juegan cuartos de final. El equipo que salga campeón en cada una de las ramas será el que represente a la provincia de Santa Cruz en el Nacional de Juegos de Playa 2020.

Zonas femeninas

Zona A: Puerto Deseado, Las Tóxicas, Pijamada Sailor.

Zona B: Tunkelele FC, Casaca, Pizza Taz.

Zonas masculinas

Zona A: Paso a paso, Amigos FC, Branca, Casaca.

Zona B: Río Turbio, Los Tiburones, Romance FC, Deportivo Unión

Zona C: Mateo Cañadón, Pizza Taz, Deportivo S-10, Gregores.

Zona D: Deportivo Vani, El Equipo, Tortilla La Costa.

Equipo que integra la propuesta de Juegos de Verano. FOTO: MUNICIPIO

FIXTURE

Viernes 07

MASCULINO

18:00 Branca Vs Casaca

18:30 Paso A Paso Vs Amigos FC

19:00 Deportivo Vani Vs Tortilla La Costa

19:30 Romance FC Vs Deportivo Unión

20:00 Río Turbio Vs Los Tiburones

20:30 Mateo Cañadón Vs Pizza Tazz

21:00 Deportivo S-10 Vs Gregores

Sábado 8

10:00 Tunkelele FC Vs Casaca Fem.

10:30 Las Tóxicas Vs Pijamada Sailor Fem.

11:00 Paso A Paso Vs Branca Masc.

11:30 Amigos FC Vs Casaca Masc.

12:00 Rio Turbio Vs Romance Masc.

12:30 Los Tiburones Vs Deportivo Union Masc.

13:00 Mateo Vs Deportivo S-10 Masc.

13:30 Pizza Tazz Vs Gregores Masc.

14:00 Deportivo Vani Vs El Equipo Masc.

14:30 Puerto Deseado Vs Las Tóxicas Fem.

15:00 Casaca Vs Pizza Tazz Fem.

15:30 Paso A Paso Vs Casaca Masc.

16:00 Amigos FC Vs Branca Masc.

16:30 Río Turbio Vs Deportivo Unión Masc.

17:00 Los Tiburones Vs Romance Masc.

17:30 Mateo Vs Gregores Masc.

18:00 Pizza Tazz Vs Deportivo S-10

18:30 El Equipo Vs Tortilla La Costa Masc.

19:00 Puerto Deseado Vs Pijamada Sailor Fem.

19:30 Tunkelele FC Vs Pizza Tazz Fem.

20:00 1ºA VS 2ºD

20:45 1ºB VS 2ºC

21:30 1ºC VS 2ºB

22:15 1ºD VS 2ºA