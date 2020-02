El concejal Gerardo Terraz firmó su renuncia ante escribano público. Hoy, desde su sector político, retirarán el escrito y lo presentarán formalmente en el Concejo Deliberante de Caleta Olivia. Aún no está definido si podrá asumir Claudia Rearte, quien, consultada por La Opinión Zona Norte, prefirió no opinar.

El viernes pasado, en una escribanía de Caleta Olivia, el concejal Gerardo Terraz firmó su renuncia al cargo electivo. En la mañana de hoy, miembros de su sector político retirarán el escrito legal y lo llevarán al Concejo Deliberante. De ser aprobado por sus pares, el desistimiento será oficial.

Como es de público conocimiento, el referente asumió responsabilidades en la cartera de Minería de la provincia. Por tal motivo, oportunamente solicitó licencia -sin goce de haberes- en el cargo de edil. La misma expira el próximo viernes 28, pero, según expresaron las fuentes, el compromiso “fue que renunciaría antes del inicio de sesiones, en febrero”.

Días atrás se conoció que no solicitaría una extensión y que, aunque lo hiciera, el oficialismo en el Concejo no estaba dispuesto a aprobarla. Según parece, el debate en tal sentido no tendría lugar. Sin embargo, continúan los interrogantes en relación a quién asumirá en su lugar.

Como ya se sabe, producto de la última reforma de la ley electoral de la provincia, a Terraz lo tendría que suceder un hombre, aunque en el segundo término de su lista electoral se encontraba una mujer: Claudia Rearte. De todos modos, el propio renunciante manifestó su intención que sea ella quien asuma en su lugar.

La única posibilidad para que tal cosa se concrete es que junto con Terraz renuncien los otros 3 hombres de la lista. Se sabe, y está confirmado por las fuentes, que dos de ellos ya firmaron su renuncia en el mismo documento que será presentado hoy. En tanto, hasta el viernes pasado, el tercero en cuestión no lo había hecho.

En este contexto, La Opinión Zona Norte le consultó a Rearte. La actual asesora de su compañero de lista corroboró que las renuncias se presentarán, pero mencionó que el tema aún no estaba cerrado.

Rearte prefirió no opinar y sólo se limitó a apuntar: “La ley dice una cosa. Puede gustar o no, pero hay que cumplirla. Yo estoy sujeta a lo que pase, en el marco de lo acordado, y a la responsabilidad asumida por cada quien”.

El caso despierta suspicacias porque un acuerdo interno no termina de resolverse. La campaña del sector político presentó a Terraz y Rearte como fórmula, tanto en la elección de diputado por municipio como en la de concejales. Fuentes cercanas aseguran que de este modo y con el compromiso de que podría asumir cualquiera de ambos, lograron reunir más votos que cualquier otra lista.

Finalmente, habrá que esperar para el inicio del año legislativo, que podría ocurrir el 2 o 3 de marzo, para conocer si la quinta banca del Concejo estará ocupada y si será un hombre o una mujer quien en ella se siente.